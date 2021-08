Twitter annule à nouveau son programme de vérification

13/08/2021 à 19h15 CEST

Twitter est l’un des réseaux sociaux les plus effervescents au monde. Le contact est généralement direct, allant de « vous » à « vous », ce qui fait que de nombreuses personnes choisissent de porter leur jugement sur Twitter à travers de vrais noms et prénoms. Ensuite, il y a d’autres utilisateurs qui peuvent sembler réels mais qui ne le sont pas.. Pour déterminer où certains commencent et d’autres finissent, Twitter a décidé il y a quelques années de réaliser un processus de vérification de compte afin que les utilisateurs soient plus protégés si leur identité est vérifiée.

La chose a mal tourné, dans le processus de vérification, des menteurs se sont glissés et Twitter a dû inverser ce système en supposant qu’il n’avait pas bien fonctionné.

Nous avons temporairement suspendu le déploiement de l’accès pour demander la vérification afin que nous puissions apporter des améliorations au processus de demande et d’examen. Pour ceux qui attendaient, nous savons que cela peut être décevant. Nous voulons bien faire les choses et nous vous remercions de votre patience. – Twitter vérifié (@verified) 13 août 2021

Maintenant, quelques années plus tard, Twitter a affirmé frapper la clé qui garantirait que cela soit un succès. Mais il semble qu’ils aient encore échoué dans leur tentative. Ainsi, ils ont assuré que “nous souhaitons suspendre temporairement l’accès aux demandes de vérification pour mettre en œuvre des améliorations”.

Ils ont présenté leurs excuses à tous ceux qui “l’attendaient depuis longtemps” et ont assuré que c’était en grande partie parce que “nous voulons bien faire les choses”.