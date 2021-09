Twitter apporte la fonctionnalité Astuces à tous les utilisateurs, ajoute la prise en charge des astuces cryptographiques

En mai, Twitter a commencé à déployer sa fonctionnalité Tip Jar pour certains utilisateurs. Avec cette option, les créateurs pouvaient facilement recevoir de l’argent de leurs abonnés. Désormais, il est largement disponible pour tous les utilisateurs iOS – et il existe même une prise en charge de la cryptographie.

« Les gens déposent déjà des liens vers leurs profils de paiement dans leur biographie et dans leurs Tweets. Les astuces facilitent la tâche en offrant un emplacement fixe, directement sur votre profil », explique Twitter. La société dit qu’il est possible de créer un lien vers votre application Cash, Patreon, Venmo et d’autres plates-formes où les gens peuvent vous aider.

Selon un article de blog, cette fonctionnalité est d’abord déployée pour les utilisateurs d’iOS et apportera des conseils aux utilisateurs d’Android au cours des prochaines semaines.

Pour donner un pourboire aux gens, vous devez accéder à leurs profils et appuyer sur une nouvelle icône à côté du bouton Suivre. Là, vous pouvez sélectionner la plate-forme vers laquelle vous souhaitez envoyer de l’argent. Les services disponibles à ce jour sont :

Bandcamp Cash App Chipper Patreon Razorpay Wealthsimple Cash Venmo

Twitter ajoute également GoFundMe et PicPay, une plate-forme de paiement mobile brésilienne, en tant que nouveaux services Tips. Une fois que vous appuyez sur l’application que vous souhaitez utiliser, vous serez retiré de Twitter vers le service sélectionné pour envoyer des fonds. Twitter ne prend aucune coupe, dit-il.

En plus des applications actuellement activées via Tips, les gens peuvent donner des pourboires avec Bitcoin en utilisant Strike – une application de paiement construite sur le Bitcoin Lightning Network qui permet aux gens d’envoyer et de recevoir du Bitcoin. Strike propose des paiements instantanés et gratuits dans le monde entier.

Strike est disponible pour les personnes au Salvador et aux États-Unis (à l’exception d’Hawaï et de New York). Les personnes sur les marchés éligibles devront créer un compte Strike et ajouter leur nom d’utilisateur Strike pour recevoir des conseils Bitcoin sur le réseau Lightning. Vous pouvez utiliser n’importe quel portefeuille Bitcoin Lightning pour envoyer des pourboires au compte Strike de quelqu’un.

Des astuces sont-elles déjà disponibles pour vous ? Envisagez-vous d’utiliser ou de donner un pourboire à quelqu’un? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :