Twitter apporte les paiements in-app “Tip Jar” en Inde pour aider les créateurs à monétiser leur contenu

Toute personne sur Twitter (tous les utilisateurs iOS et Android) peut envoyer des conseils à ces comptes via des services de paiement tiers.

Après avoir lancé la procédure aux États-Unis le mois dernier, Twitter amène Tip Jar en Inde. La fonctionnalité permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’aide sur la plate-forme avec de l’argent. Afin de permettre ces transactions aux utilisateurs en Inde, Twitter a ajouté RazorPay, une passerelle de paiement indienne, à sa fonctionnalité de service Tip Jar. La passerelle de paiement est un fournisseur de paiement supplémentaire.

Pour l’instant, la fonctionnalité déployée par l’entreprise est limitée à quelques utilisateurs de la plateforme qui peuvent activer Tip Jar pour recevoir des pourboires. L’option pour ce Tip Jar peut être facilement vue à côté de leurs profils. Certains journalistes, créateurs, experts, personnalités publiques et leaders communautaires en ont déjà bénéficié. Certes, la fonctionnalité est le moyen pour l’entreprise de permettre aux créateurs sur sa plate-forme de “monétiser leur contenu et de gagner de l’argent auprès de leurs plus grands supporters”.

Pot d’astuces Twitter : comment ça marche

Pour que les utilisateurs envoient des pourboires, ceux qui sont éligibles devront activer leur Tip Jar. Une fois cette option activée, une icône à côté du bouton Suivre apparaîtra sur leur page de profil Twitter. Cela permettra aux gens de cliquer dessus et d’effectuer des paiements, petits ou grands, sur leurs comptes à l’aide de fournisseurs de paiement tels que Cash App, PayPal, Bandcamp, Patreon, Venmo et maintenant Razorpay.

“En intégrant Razorpay, le service espère offrir aux Indiens un moyen simple et sécurisé d’envoyer de l’argent en guise de remerciement ou de cadeau”, a déclaré la société dans un article de blog. Il a ajouté que Tip Jar pour les utilisateurs indiens sera désormais disponible dans plusieurs langues indiennes comme l’hindi, le gujarati, le bengali, le kannada, le tamoul et le marathi.

Bien que la fonctionnalité ne soit visible que sur les profils des utilisateurs iOS, les utilisateurs Android peuvent également y accéder dans Spaces. Certes, il n’y a pas de coupures pour Twitter lors d’un paiement, a affirmé la société.

En utilisant l’interface de Razorpay, les utilisateurs indiens peuvent effectuer des paiements via de nombreux modes, notamment UPI, net banking, cartes de crédit et de débit, portefeuilles, etc. “Nous travaillons également pour ajouter plus de fournisseurs de paiement à la fonctionnalité dans le monde”, a déclaré Twitter.

