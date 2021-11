Twitter apporte une conception d’aperçu d’image plus grande à sa version Web

En mars, après des controverses dues à son algorithme, Twitter a commencé à tester une nouvelle façon de prévisualiser les images sur la plateforme. Quelques mois plus tard, il a lancé la possibilité d’afficher des aperçus d’images plus grands pour iOS et Android. Maintenant, cette fonctionnalité arrive enfin pour les utilisateurs Web.

Selon un article du support Twitter, cette fonctionnalité est déployée aujourd’hui pour tous les utilisateurs. La société écrit :

« La photo a l’air bien dans le compositeur de Tweet ? Voilà à quoi cela ressemblera sur la chronologie.

Cela signifie que lorsqu’un utilisateur envoie une seule image à Twitter, elle apparaîtra plus grande qu’auparavant, vous n’aurez donc aucun problème avec l’algorithme qui choisit quelle partie de l’image doit figurer dans votre chronologie.

Une autre fonctionnalité annoncée il y a quelques mois par la société était la possibilité de télécharger et de visualiser des images 4K sur l’application. Malheureusement, il est encore en test bêta pour certains utilisateurs, et on ne sait pas quand ou si cette fonction sera jamais complètement lancée.

Ce déploiement d’un aperçu d’image plus grand sur la version Web intervient quelques jours seulement après que Twitter a introduit Twitter Blue aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

Pour 2,99 $, les abonnés Blue peuvent débloquer des fonctionnalités supplémentaires, notamment la possibilité d’annuler un tweet qui vient d’être envoyé (pas tout à fait le bouton d’édition que tout le monde veut) et l’accès à de nouvelles fonctionnalités de thème et de mise en signet.

Voici toutes les fonctions disponibles avec l’abonnement de l’entreprise :

Annuler le tweet : disponible pour les utilisateurs iOS, Android et Web

Articles sans publicité : disponible pour les utilisateurs iOS et Web

Visionneuse de fil : disponible pour les utilisateurs iOS, Android et Web

Dossiers de favoris : disponible pour les utilisateurs iOS et Android

Icônes d’application : disponible pour les utilisateurs iOS et Android

Téléchargez des vidéos plus longues : disponible uniquement pour les internautes

Articles les plus populaires : disponible pour les utilisateurs iOS et Web

Navigation personnalisée : disponible pour les utilisateurs iOS

Thème de l’application : disponible pour les utilisateurs iOS

Conversations épinglées : disponible pour les utilisateurs iOS

