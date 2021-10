Twitter atteint 211 millions d’utilisateurs actifs, bien que les objectifs de croissance à plus long terme semblent plus difficiles à atteindre

Twitter a publié ses chiffres de performance pour le troisième trimestre 2021, montrant une augmentation constante du nombre d’utilisateurs et de revenus. Mais la stabilité peut ne pas suffire, compte tenu des objectifs de croissance ambitieux de la plate-forme, tandis que son investissement continu dans de nouveaux projets ne semble pas porter ses fruits comme il l’aurait probablement espéré.

Tout d’abord, sur les utilisateurs actifs – le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables de Twitter s’élève désormais à 211 millions, soit une augmentation de 13% d’une année sur l’autre.

Twitter essaie en quelque sorte d’obscurcir ses données en rapportant des comparaisons directes en glissement annuel, par opposition à un graphique trimestre par trimestre, mais pour le contexte, voici ses chiffres mDAU T2 et T3 2021 côte à côte.

Comme vous pouvez le voir, Twitter n’a ajouté aucun nouvel utilisateur aux États-Unis, les 5 millions de ses nouveaux utilisateurs venant de l’extérieur de l’Amérique du Nord. Ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car Twitter a encore beaucoup de potentiel de croissance sur divers marchés, mais cela peut être une préoccupation pour les investisseurs, étant donné que la majorité des revenus de la plate-forme est tirée par les utilisateurs américains.

Encore une fois, Twitter utilise une comparaison annuelle plus biaisée, au lieu d’afficher des performances trimestrielles, mais encore une fois, pour le contexte, Twitter a généré 1,19 milliard de dollars de revenus au deuxième trimestre 2021, ce qui signifie qu’il a généré 94 millions de dollars supplémentaires au troisième trimestre, la majorité provenant de les Etats Unis.

Toute croissance est évidemment bonne, mais il est intéressant de considérer la tendance des statistiques d’utilisation de Twitter par rapport à ses objectifs de croissance, qu’il a annoncés en février. Dans le cadre de sa présentation de la Journée des analystes, Twitter a indiqué qu’il visait à atteindre 315 millions de mDAU d’ici le quatrième trimestre 2023, avec des revenus atteignant 7,5 milliards de dollars cette année-là.

Alors, comment est le suivi de Twitter ?

Twitter était à 199 millions de mDAU au premier trimestre cette année, passant à 206 millions au deuxième trimestre (+7 millions) et est maintenant à 211 millions au troisième trimestre (+5 millions). Pour atteindre 315 m d’ici 2023, il a besoin d’un taux de croissance annuel d’environ 38,6 m DAU. Donc pour le moment, ce n’est pas exactement sur la bonne voie, alors que ses chiffres de revenus auront également besoin d’un coup de pouce significatif pour amener la plate-forme à ces marques (Twitter est sur la bonne voie pour atteindre 5,1 milliards de dollars de revenus cette année).

Ce qu’il doit frapper, sinon il pourrait faire face à des changements importants. L’année dernière, un groupe d’investisseurs activistes a fait son entrée au conseil d’administration de Twitter afin de faire pression pour le remplacement de l’actuel PDG Jack Dorsey, qui, selon eux, ne maximise pas les opportunités de la plate-forme. L’équipe de direction de Twitter a pu organiser un sursis d’exécution pour Dorsey, sur la base de ces objectifs de croissance ambitieux, mais si Twitter ne peut pas les atteindre, vous pouvez parier que ces appels au retrait de Dorsey s’intensifieront à nouveau, ce qui pourrait déclencher un décalage à l’application.

C’est aussi pourquoi Twitter est si désireux d’essayer de nouvelles choses et de lancer de nouvelles idées au mur, ce qui, en général, a été un changement bienvenu pour l’application qui a longtemps été critiquée pour son manque d’élan innovant. Mais même ainsi, les chiffres, du moins pour le moment, n’indiquent pas que ces nouveaux ajouts fournissent pour l’instant une augmentation majeure de l’utilisation, de nombreux projets tombant à plat ou n’ayant pas obtenu de succès significatif au début.

Par exemple, Twitter a fermé son option Stories-like Fleets en juillet en raison du manque d’intérêt des utilisateurs, son programme complémentaire d’abonnement Twitter Blue n’a fourni aucune nouvelle fonctionnalité radicale qui justifierait le coût mensuel, bien que Twitter essaie d’orienter undo send’ comme alternative à une fonctionnalité d’édition de tweet, et son processus de tweet de groupe de communautés semble aller à l’encontre de nombreuses opportunités d’engagement clés de la plate-forme.

Bien sûr, Twitter continue de développer ces options, ce qui est un effet secondaire du lancement plus rapide et de l’itération au fur et à mesure, mais jusqu’à présent, bien que Twitter fasse définitivement plus de choses, nous n’avons pas encore vu de « changement de la donne » ‘ ou une fonctionnalité majeure d’augmentation de l’utilisation à la suite de ces expériences.

Ce qui nous amène ensuite à Spaces, le grand espoir de la plate-forme de s’accrocher à la tendance sociale audio, qui s’est déjà estompée à bien des égards.

Twitter s’est efforcé de faire mieux connaître les chats Spaces, car il cherche à accroître l’engagement avec l’option, tout en ajoutant des sujets Spaces pour aider à présenter les discussions les plus pertinentes à chaque utilisateur.

Les espaces pourraient encore devenir une partie plus importante de l’expérience de tweet, mais encore une fois, cela suffira-t-il pour augmenter l’utilisation aux niveaux dont Twitter a besoin et atteindre cette marque de 315 millions de mDAU en 2023 ?

Dans l’ensemble, les chiffres de Twitter sont corrects – les chiffres de revenus ont répondu aux attentes du marché, et Twitter a également noté que son activité publicitaire n’a pas été fortement impactée par la mise à jour de la confidentialité des données d’Apple, qui a été spécifiquement soulignée comme un obstacle dans les rapports de Facebook et Snapchat.

Mais certains défis clés demeurent, lorsque l’on regarde l’orientation globale de l’entreprise. Cela ne veut pas dire que Twitter ne peut pas atteindre ces objectifs, ni que le changement est garanti s’il ne le fait pas, mais la question se pose de savoir quel avantage la plate-forme peut tirer de ses différentes mises à jour, et si elles seront en mesure de favoriser l’adoption accrue dont il a besoin.

C’est, bien sûr, à moins qu’il ne puisse tirer un coup de pouce majeur du commerce électronique, un autre élément d’intérêt dans l’application.

Les ventes de commerce électronique via tweet peuvent-elles ajouter un montant significatif à ses résultats, tout en augmentant l’utilisation ?