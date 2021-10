Twitter augmente son chiffre d’affaires de 44% mais perd 403 millions jusqu’en septembre

27/10/2021 à 01h12 CEST

Twitter a annoncé mardi des pertes de 403 millions de dollars entre janvier et septembre 2021, contre 1 357 millions de dollars perdus à la même période l’an dernier, tout en annonçant une augmentation continue du nombre d’utilisateurs, qui ont atteint 211 millions. L’entreprise, basée à San Francisco, a augmenté son chiffre d’affaires de 44% et est passée de 2 427 millions au cours des 9 premiers mois de 2020 à 3 510 millions au cours de la même période de l’année en cours, ce qui explique à son tour la baisse enregistrée des pertes. La quasi-totalité de ces revenus, un peu plus de 88 %, provient de la vente d’espace publicitaire sur le réseau social, tandis que les 12% restants le gagnent vendre des données à des tiers.

Entre janvier et septembre 2021, les actionnaires de Twitter ont perdu 51 cents par action, contre des pertes de 1,73 $ pour la même période l’an dernier. Au troisième trimestre, le plus suivi aujourd’hui par les analystes de Wall Street, la firme dirigée par Jack Dorsey a enregistré des pertes de 536 millions de dollars, contre des gains de 28 millions de dollars au même trimestre l’an dernier.

Actuellement, le réseau social bluebird compte 211 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (c’est-à-dire qu’ils se connectent au moins une fois par jour) dans le monde, 13% de plus qu’au troisième trimestre 2021. La société a souligné dans un communiqué qu’il s’agit d’une accélération de croissance des utilisateurs depuis le deuxième trimestre de l’année, où il a enregistré une augmentation de 11% par rapport à la même période l’an dernier. Cette augmentation est due, selon Twitter, à « l’amélioration continue des produits et la conversation mondiale autour de l’actualité ».

Malgré les pertes enregistrées au troisième trimestre, le réseau social s’est dit « satisfait » de ses résultats commerciaux, « avec une 37 % d’augmentation du chiffre d’affaires en glissement annuel, qui reflète la force de tous les principaux produits et zones géographiques », a déclaré le directeur financier de Twitter, Ned Segal. La société a également publié mardi ses prévisions financières pour le dernier trimestre de l’année, dans lesquelles elle a déclaré s’attendre à enregistrer quelques des revenus compris entre 1,5 milliard de dollars et 1,6 milliard de dollars.

Les comptes de réseaux sociaux n’ont pas répondu aux attentes des analystes, mais les bonnes attentes de la société ont encouragé les investisseurs de Wall Street, et ses actions ont augmenté de 2,88% à 63,20 dollars par action dans les opérations électroniques après la clôture de la bourse de New York.