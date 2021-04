Twitter aurait envisagé d’acquérir Clubhouse pour 4 milliards de dollars

Suite à l’énorme succès de Clubhouse, des entreprises comme Twitter et Facebook ont ​​commencé à travailler sur leurs propres plates-formes de chat audio en direct. Fait intéressant, il semble que Twitter ait déjà envisagé d’acquérir Clubhouse pour la somme colossale de 4 milliards de dollars – bien que le plan ne se soit pas déroulé comme prévu.

Tel que rapporté par Bloomberg aujourd’hui, Clubhouse est en pourparlers pour lever des fonds auprès des investisseurs. Cependant, l’une des entreprises qui a négocié avec Clubhouse n’est autre que Twitter. Le rapport indique que les deux sociétés ont eu des discussions «ces derniers mois» selon leurs propres sources.

Twitter Inc. a eu des entretiens ces derniers mois pour acquérir Clubhouse, le réseau social très animé basé sur l’audio, selon des personnes proches du dossier. Les entreprises ont discuté d’une évaluation potentielle d’environ 4 milliards de dollars pour Clubhouse, ont déclaré les gens, demandant à ne pas être identifiés car l’affaire est privée.

Bien que Twitter ait envisagé d’acheter Clubhouse, la société a déjà abandonné cette idée pour une raison inconnue. Il n’est pas difficile d’imaginer que le réseau social a réalisé que sa propre alternative au Clubhouse appelée Twitter Spaces pourrait être encore plus populaire sans avoir besoin d’acheter une autre application.

Clubhouse a été introduit en 2020, mais il n’est devenu populaire qu’au début de 2021 après que plusieurs célébrités comme Mark Zuckerberg et Elon Musk ont ​​rejoint la plate-forme. Pour ceux qui ne connaissent pas l’application, Clubhouse permet aux utilisateurs de discuter avec d’autres via l’audio en direct dans différentes pièces. L’application, qui reste exclusive pour iPhone, a atteint plus de 8 millions de téléchargements sur l’App Store en février de cette année.

Dans le même temps, Facebook, LinkedIn et même Spotify travaillent sur des fonctionnalités similaires pour leurs applications. Bloomberg dit que Clubhouse est toujours à la recherche d’investissements, mais l’avenir du réseau social est incertain, compte tenu de la concurrence croissante.

Lire la suite:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: