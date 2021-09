Twitter aurait l’intention de faciliter les paiements en bitcoins. Crypto nouveaux médias

Plus tôt, The Block a rapporté que le géant des médias sociaux Twitter semble tester l’inclusion de Bitcoin sur le Lightning Network pour sa fonction de basculement, selon une accumulation de rapports. L’image récemment divulguée par le développeur mobile Alessandro Paluzzi de la version bêta actuelle de Twitter a rétabli l’incorporation de Bitcoin dans le service de pourboire de Twitter. Il révèle que le prochain service de pourboire BTC de Twitter est actuellement en mode testnet.

Twitter semble intégrer le paiement bitcoin pour la fonction de pourboire.

La spéculation du marché sur la fonction de pourboire basée sur des rapports a mentionné l’utilisation du réseau Lightning pour effectuer des paiements en bitcoins plus petits. De plus, cette intégration fera reculer à la fois les portefeuilles dépositaires et non dépositaires. Des rapports ont également mentionné la « Bitcoin Lightning App Strike », qui facilitera essentiellement la génération de factures bitcoin. Désormais, si les utilisateurs de Twitter souhaitent utiliser le service de pourboire BTC, ils devront également créer un compte Strike. Jack Dorsey est un passionné de bitcoin bien connu et s’est efforcé de rendre le bitcoin plus courant.

Jack Dorsey a fait allusion à l’intégration du bitcoin plus tôt.

La déclaration du PDG de Twitter, Jack Dorsey, en juillet, a clairement indiqué que la monnaie native d’Internet, le Bitcoin, sera intégrée dans les prochaines stratégies de la plate-forme en matière de technologie d’innovation. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de Twitter, le PDG Jack Dorsey a déclaré que Bitcoin serait une « grande partie » de l’avenir de la société de microblogging. Ses commentaires ont spéculé sur une intégration de bitcoin dans les services Twitter, qui commence maintenant avec ses pots de pourboires. « Si Internet a une devise native, une devise mondiale, nous pouvons évoluer beaucoup plus rapidement avec des produits tels que Super Follows, Commerce, Abonnements, Tip Jar, et nous pouvons atteindre chaque personne sur la planète… Je pense que c’est une grande partie de notre avenir », avait déclaré Jack.