Twitter aurait suspendu des comptes par erreur après que des extrémistes ont abusé de la nouvelle politique des médias privés

Twitter aurait suspendu un certain nombre de comptes par erreur après que des extrémistes d’extrême droite ont commencé à exploiter la nouvelle politique de médias privés de la plateforme, selon un rapport du Washington Post.

La plateforme a depuis lancé un examen interne de l’affaire et a apporté les corrections nécessaires, note The Post. La nouvelle politique de Twitter, qui permet aux individus de demander le retrait de photos ou de vidéos les contenant, est devenue la cible de militants d’extrême droite qui cherchent à supprimer les photos d’eux prises lors de rassemblements haineux. La plate-forme a déclaré à l’origine que la règle avait été mise en place pour « réduire l’utilisation abusive des médias pour harceler, intimider et révéler l’identité de particuliers », ce qui, selon Twitter, affecte de manière disproportionnée « les femmes, les militants, les dissidents et les membres des communautés minoritaires ». «

Comme le note The Post, les extrémistes ont commencé à abuser du nouveau système de Twitter peu de temps après son lancement. Des militants d’extrême droite auraient utilisé des services comme Telegram et Gab pour s’organiser contre les comptes anti-extrémistes qui travaillent pour exposer et suivre les suprémacistes blancs lors de rassemblements haineux – ils ont cherché à faire suspendre ces comptes et à faire supprimer leurs photos personnelles (via le Washington Post ).

URGENT : Comme nous le craignions, @TwitterSafety verrouille et suspend déjà les comptes des chercheurs sur l’extrémisme dans le cadre de sa nouvelle politique « Médias privés ». La vidéo date de septembre (antérieur à la politique) et montre deux extrémistes de droite EN PUBLIC, planifiant des agressions violentes. pic.twitter.com/dp7zlt1u4r – Chad Loder (ils/eux) (@chadloder) 30 novembre 2021

Comme le souligne The Post, certains chercheurs extrémistes ont appris que leurs comptes avaient été suspendus pour avoir enfreint les règles de la plateforme « contre la publication de médias d’un individu d’un pays reconnu par la loi sur le droit à la vie privée » le jour même où Twitter a lancé la politique. Dans une déclaration au Washington Post, le porte-parole de Twitter, Trenton Kennedy, aurait déclaré au média que l’entreprise avait été touchée par un « nombre important » de rapports injustifiés, entraînant « une douzaine de suspensions erronées ».

Jusqu’à présent, la nouvelle « politique d’information privée » de Twitter a pénalisé de manière disproportionnée les journalistes en activité et les chercheurs d’extrême droite. Certains ont été bloqués sur les photos qu’ils ont prises lors de *rassemblements publics.* Si c’est la barre, nous l’avons tous franchie.

Corrigez ce @TwitterSafety https://t.co/bRJtTqSjLc – Andy Campbell (@AndyBCampbell) 3 décembre 2021

Twitter a été critiqué pour la formulation vague de sa nouvelle politique, notamment en raison des ramifications qu’elle pourrait avoir sur les journalistes ou d’autres utilisateurs qui ont une raison légitime de publier des photos d’autres personnes en ligne. Dans un fil de discussion le jour du lancement de la fonctionnalité, Twitter a déclaré qu’il « prendra en considération si l’image est accessible au public et/ou est couverte par des journalistes » et que « des images/vidéos qui montrent des personnes participant à des événements publics (comme de grandes manifestations à grande échelle, événements sportifs, etc.) ne violeraient généralement pas cette politique.

On ne sait toujours pas si Twitter prévoit de prendre des mesures pour clarifier cette politique et s’il décrira spécifiquement quels types de photos personnelles sont et ne sont pas autorisés sur la plate-forme. The Verge a contacté Twitter avec une demande de commentaire mais n’a pas eu de réponse immédiatement.