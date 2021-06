Twitter autorise les faux récits sur le crash de la parade de la fierté 10z viral

Twitter continue de permettre aux utilisateurs de diffuser le faux récit selon lequel l’accident de voiture du défilé de la fierté de samedi soir en Floride était une tentative d’assassinat contre la représentante Debbie Wasserman Schultz.

Un homme a été tué et un autre a été blessé après qu’un camion conduit par un participant a accéléré et a écrasé les hommes. Le conducteur portait un t-shirt Fort Lauderdale Gay Men’s Chorus.

Une histoire s’est rapidement répandue que le chauffeur du camion avait l’intention de frapper Wasserman Schultz dans une tentative d’assassinat ou de terrorisme.

Ft. Le maire de Lauderdale, Dean Trantalis, a immédiatement émis l’hypothèse que Wasserman Schultz était la cible d’une tentative d’assassinat.

“Il s’agit d’une attaque terroriste contre la communauté LGBT”, a déclaré Trantalis à Local 10 News. « C’est exactement ce que c’est. A peine un accident. C’était délibéré, c’était prémédité et c’était ciblé contre une personne en particulier. Heureusement, ils ont raté cette personne, mais malheureusement, ils ont frappé deux autres personnes.

Certains sur Twitter ont accepté.

“Représentant. Debbie Wasserman Schultz (D-FL) était apparemment la cible d’une tentative d’assassinat par un homme qui a fait traverser son camion à un défilé de la fierté en Floride », a tweeté Sarah Reese Jones de PoliticusUSA, reliant une histoire du site avec le même récit.

Plus tard, des faits sont apparus indiquant que cette version des événements n’était pas vraie. Justin Knight, président de la chorale, a déclaré que l’incident n’était pas une attaque et que le chauffeur faisait “partie de la famille Chorus”.

“Nos pensées et nos prières accompagnent les personnes touchées par l’accident tragique qui s’est produit lorsque le Stonewall Pride Parade venait de commencer”, a-t-il déclaré dans un communiqué. « Nos collègues membres de Chorus étaient ceux qui ont été blessés et le chauffeur faisait également partie de la famille Chorus. À ma connaissance, ce n’était pas une attaque contre la communauté LGBTQ. Nous prévoyons que plus de détails suivront et demandons l’amour et le soutien de la communauté.

Malgré le fait que le conducteur du camion ait lui-même participé au défilé, PoliticusUSA a blâmé le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancien président Donald Trump.

“DeSantis a accordé l’immunité civile aux personnes qui traversent des manifestants qui bloquent une route”, lit-on dans l’article de Jason Easley, rédacteur en chef de PoliticusUSA. « L’incident du défilé de la fierté n’était pas une manifestation, et personne n’a illégalement entravé la circulation. Au lieu de cela, quelqu’un qui pensait peut-être qu’il avait l’immunité a potentiellement tenté de tuer un membre du Congrès. »

« Cela ne surprendrait personne si cette attaque s’avère être un autre exemple de terrorisme domestique inspiré par Trump, deux personnes ont perdu la vie, et AG Garland doit être fidèle à sa parole et poursuivre au niveau fédéral ce crime comme un acte de terreur domestique, ” a conclu Easley.

Dimanche matin, l’article et les tweets attribuant l’incident à une attaque ciblée contre Wasserman Schultz étaient toujours d’actualité.

