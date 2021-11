Twitter autorisera désormais les contributeurs de Birdwatch à utiliser des alias dans leurs rapports

Twitter a ajouté une nouvelle option à son programme de détection de désinformation « Birdwatch », les contributeurs de Birdwatch étant désormais en mesure de publier des rapports sous un alias, via les identités liées aux oiseaux générées aléatoirement par Twitter.

Birdwatch permet aux utilisateurs de Twitter qui font partie du programme d’ajouter des notes aux tweets douteux, aidant potentiellement à signaler la désinformation ou d’autres formes de contenu préjudiciable. En utilisant ce pool élargi de rapports, Twitter cherche à intensifier ses efforts pour éliminer les contenus dangereux et garder une longueur d’avance sur les abus, que ses systèmes de détection pourraient autrement manquer.

Et comme vous pouvez le voir ici, maintenant, pour ceux qui souhaitent participer au programme Birdwatch, ils pourront répertorier leurs commentaires sous, dire « Terrific Cavern Canary » au lieu de leur véritable @handle, ce qui pourrait aider les gens à se sentir plus à l’aise dans un tel reportage.

Comme expliqué par Twitter :

«Nous savons que tout le monde ne se sent pas à l’aise de contribuer sous son @handle. De nos contributeurs les plus actifs aux participants potentiels, les gens ont massivement exprimé leur préférence pour la contribution sous des alias.

Ce qui est logique – vous ne voulez pas devenir par inadvertance le centre de la colère d’un cinglé du Web à la suite de vos rapports Birdwatch, qui joueraient sans aucun doute au moins un rôle dans la façon dont les contributeurs publient actuellement, ou ne le font pas, quand ils trouver des rapports douteux.

Twitter note également que cette préférence était la plus forte parmi les femmes et les contributeurs noirs, tandis que la recherche a également montré que les alias ont le potentiel de réduire les biais, en mettant davantage l’accent sur le contenu de chaque note, et non sur l’auteur de celle-ci.

En plus de cela, Twitter dit qu’il déploie également des pages de profil Birdwatch, ce qui permettra de voir plus facilement les notes et les alertes passées de chaque contributeur, il y aura donc un moyen de suivre l’activité, même sans le vrai @handle attribué aux utilisateurs. à chaque rapport.

C’est un ajout petit mais précieux au processus Birdwatch, qui pourrait aider à voir plus de rapports d’utilisateurs publiés, tout en facilitant une transparence totale sur leurs rapports passés, au cas où quelqu’un chercherait à abuser de l’option de faussement signaler les tweets.

Il est encore trop tôt pour dire si Birdwatch s’avérera utile. Le concept a le mérite d’élargir le pool de moniteurs potentiels de contenu de tweet douteux, mais la perspicacité et la valeur de ces rapports sont une autre considération, ainsi que l’utilisation abusive ou l’incompréhension potentielle du processus.

Mais cela pourrait s’avérer être un ajout précieux à la portée de détection plus large de la plate-forme, et les comptes d’alias pourraient bien être une fonction clé qui élargira l’utilisation.

Birdwatch n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis – vous pouvez trouver plus d’informations sur le programme ici.