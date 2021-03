Twitter bénéficiant d’un support d’image approprié signifie qu’il peut presque rivaliser avec les applications tierces

Hier, nous avons appris que Twitter testait une nouvelle fonctionnalité qui améliorera la façon dont son application iOS gère les images. Historiquement, l’application Twitter a eu du mal avec de telles choses, mais cela va changer. Et cela signifie que l’application devient enfin une alternative viable aux incroyables applications tierces de l’App Store.

Presque, de toute façon.

Twitter a longtemps compressé les images vivantes et l’application Twitter les recadre souvent d’une manière qui les ruine. À partir de maintenant, Twitter teste des améliorations qui permettront de résoudre ce problème, y compris la prise en charge d’images jusqu’à 4K en résolution.

Test en cours sur Android et iOS: lorsque vous tweetez une seule image, l’apparence de l’image dans l’éditeur de Tweet correspond à son apparence sur la chronologie –– plus grande et meilleure. pic.twitter.com/izI5S9VRdX – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 10 mars 2021

Je suis un utilisateur de Tweetbot depuis longtemps et j’ai récemment flirté avec Aviary ici et là aussi. Mais même si l’application Twitter a toutes ces choses fantaisistes comme la prise en charge complète des sondages et des cartes, le massacre d’images a été un facteur décisif pour moi. L’un des facteurs décisifs. J’en ai encore un, auquel je reviendrai dans une minute.

Si Twitter peut régler la manière dont il gère les images – puis les vidéos – je serai un garçon heureux. Je pourrais même apprendre à gérer les publicités dans la chronologie si cela signifie que je peux utiliser certaines des fonctionnalités officielles de Twitter qui me sont dites si géniales. Mais il y a toujours un problème que Twitter n’a pas résolu et, à ma connaissance, ne travaille pas sur la résolution.

Ce problème? Le manque de synchronisation de la chronologie.

J’utilise Twitter sur plusieurs appareils et l’application Tweetbot est ouverte 24h / 24 et 7j / 7 sur mon Mac. J’aime pouvoir changer d’appareil et synchroniser ma chronologie à tout moment. Je ne veux pas rater un tweet, car cela pourrait signifier manquer une nouvelle version d’application ou un TestFlight que je devrais utiliser. Cela ne fonctionnera pas, j’ai donc besoin que ma chronologie se synchronise.

Jusqu’à ce que Twitter ajoute cela à ses applications, je suis absent. Mais je vais vous dire quoi – les gens qui travaillent sur cette application Twitter pour iOS rendent de plus en plus difficile de dire cela. Que cela continue longtemps.