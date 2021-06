Twitter bloque le chanteur JazzyB, trois autres comptes sur ordre du gouvernement

La dispute sur le traitement par Twitter de certains messages avait récemment dégénéré en une guerre des mots totale entre le Centre et la plate-forme de médias sociaux.

La plate-forme de microblogging Twitter a « retenu » les comptes du chanteur pendjabi JazzyB, de l’artiste hip-hop L-Fresh the Lion et de deux autres en réponse à une demande légale en Inde, alors même qu’elle attire des critiques sur le retard dans la conformité aux nouvelles règles informatiques en le pays.

Selon une information de la base de données Lumen, Twitter a reçu le 6 juin une demande légale du gouvernement indien pour actionner quatre comptes, dont celui de JazzyB.

Les demandes reçues par Twitter pour la rétention de contenu sont publiées sur la base de données Lumen – un projet de recherche indépendant étudiant les lettres de cessation et d’abstention concernant le contenu en ligne. Les utilisateurs qui vérifient le compte de Jazzy B voient un message indiquant « le compte a été retenu en Inde en réponse à une demande légale ». Lorsqu’il a été contacté, un porte-parole de Twitter a déclaré que lorsqu’il recevait une demande légale valide, il l’examinait à la fois conformément aux règles de Twitter et à la législation locale.

« Si le contenu enfreint les règles de Twitter, le contenu sera supprimé du service. S’il est déterminé qu’il est illégal dans une juridiction particulière, mais pas en violation des règles de Twitter, nous pouvons refuser l’accès au contenu en Inde uniquement », a ajouté le porte-parole.

Le porte-parole a noté que dans tous les cas, il en informe directement le titulaire du compte afin qu’il sache que l’entreprise a reçu un ordre juridique relatif au compte.

« Nous informons le ou les utilisateurs en envoyant un message à l’adresse e-mail associée au(x) compte(s), si disponible… Twitter s’engage à respecter les principes d’ouverture, de transparence, les détails des demandes de rétention de contenu ont été publiés sur Lumen », a déclaré le porte-parole. Les rapports suggèrent que Jazzy B avait fréquemment tweeté pour soutenir les manifestations des agriculteurs.

Plus tôt cette année, plus de 500 comptes ont été suspendus et l’accès à des centaines d’autres en Inde bloqué après que le gouvernement a ordonné à la plate-forme de microblogging de restreindre la propagation de la désinformation et du contenu incendiaire liés aux manifestations des agriculteurs.

Au cours des derniers mois, Twitter a été impliqué dans un certain nombre de problèmes. Twitter avait attiré l’attention après avoir marqué plusieurs tweets en dirigeant les dirigeants du BJP sur un document de stratégie présumé de l’opposition visant à cibler le gouvernement sur COVID comme contenant des « médias manipulés », déclenchant une sévère réprimande du gouvernement.

La dispute sur le traitement par Twitter de certains messages avait récemment dégénéré en une guerre des mots totale entre le Centre et la plate-forme de médias sociaux. La semaine dernière, le gouvernement a envoyé un avis à Twitter lui donnant une dernière chance de se conformer « immédiatement » aux nouvelles règles informatiques et a averti que le non-respect des normes entraînerait la perte de la plate-forme de l’exonération de responsabilité en vertu de la loi sur l’informatique. Twitter compte environ 1,75 crore d’utilisateurs en Inde, selon les données citées récemment par le gouvernement.

Les nouvelles règles informatiques pour les sociétés de médias sociaux qui sont entrées en vigueur le mois dernier obligent les grandes plateformes comme Facebook et Twitter à entreprendre une plus grande diligence raisonnable et à rendre ces plateformes numériques plus responsables du contenu qu’elles hébergent.

Les règles exigent également que d’importants intermédiaires des médias sociaux – fournissant des services principalement de type messagerie – permettent d’identifier le « premier expéditeur » des informations qui portent atteinte à la souveraineté de l’Inde, à la sécurité de l’État ou à l’ordre public.

Les nouvelles règles informatiques exigent que d’importants intermédiaires des médias sociaux – ceux avec d’autres utilisateurs de 50 lakh – nomment un responsable des griefs, un responsable nodal et un responsable de la conformité. Ce personnel doit résider en Inde.

En vertu des nouvelles règles, les sociétés de médias sociaux devront retirer le contenu signalé dans les 36 heures et supprimer dans les 24 heures le contenu signalé pour nudité, pornographie, etc.

Le Centre a déclaré que les nouvelles règles sont conçues pour prévenir les abus et l’utilisation abusive des plates-formes et offrir aux utilisateurs un forum solide pour le règlement des griefs.

Le non-respect des règles ferait perdre à ces plateformes leur statut d’intermédiaire qui leur confère une immunité de responsabilité vis-à-vis des données tierces qu’elles hébergent. En d’autres termes, ils pourraient être passibles de poursuites pénales en cas de plaintes.

