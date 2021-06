Twitter Blue : c’est l’abonnement premium pour les utilisateurs de Twitter | La technologie

Twitter a déjà une version payante, une version du même réseau social avec des fonctions exclusives pour ceux qui décident de payer 2,47 euros par mois. Méritent-ils ce prix ?

Des rumeurs avaient alerté depuis longtemps sur cette initiative du réseau social de l’oiseau. Cette plate-forme a toujours été gratuite, mais il y aura désormais des utilisateurs payants et des utilisateurs gratuits, chacun avec un nombre différent de fonctions.

La semaine dernière, cette nouvelle version payante, Twitter Blue, a été rendue publique. Le prix qu’ils devront payer pour cela est de 2,99 $ US, c’est-à-dire 2,47 euros pour changer. La question est maintenant : quels avantages obtiendrons-nous pour ce coût ?

Fonctions VIP, le réseau social a rendu public les détails qui différencieront certains utilisateurs des autres. Ceux qui ne veulent pas payer pour utiliser le réseau social ne perdront pas de fonctions, pour eux tout restera pareil. Mais pour ceux qui veulent payer, ils pourront profiter d’une série de nouvelles fonctions.

Il y aura plus de changements sur Twitter, mais aucun ne sera celui demandé par tous les community managers : les tweets ne peuvent pas encore être modifiés.

Le design et le style du réseau social ne semblent pas beaucoup changer au premier abord. Twitter Blue est livré avec une petite liste de fonctionnalités destinées à plaire aux utilisateurs : « Les abonnés auront également accès à des avantages, tels que des icônes d’application personnalisables pour l’écran d’accueil de leur appareil et des thèmes de couleurs amusants pour leur application Twitter, et ils auront accès à des support client par abonnement », explique Twitter dans son communiqué.

Annuler un tweet: Vous ne pouvez pas corriger un tweet déjà publié, mais vous pouvez le supprimer avant de le publier. Les abonnés auront un aperçu du message et jusqu’à 30 secondes pour se repentir et le supprimer. Dossiers de signets: organisez tous les tweets que vous avez enregistrés dans différents dossiers par thème et retrouvez-les ainsi plus rapidement et plus facilement. Mode lecteur: Les fils éternels qui sont si populaires dans ce réseau social seront montrés aux abonnés de manière plus continue et plus claire. Ils seront vus sans autant d’icônes ou de coupes, un texte plus suivi.

Ce sont les principaux changements que les abonnés auront initialement disponibles. Ces caractéristiques uniques peuvent s’étendre au fil du temps. Twitter, quant à lui, refuse de nous laisser corriger les tweets déjà publiés.