Twitter Blue, le nouveau service de paiement du réseau social

10/11/2021 à 16h31 CET

L’abonnement payant Twitter Blue commence à être disponible sur de nouveaux marchés avec son extension aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, où vous pouvez désormais naviguer entre les articles sans publicité et personnaliser les raccourcis dans la barre inférieure.

Twitter Blue est disponible depuis des mois au Canada et en Australie, et à partir de ce mardi également aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, marquant ainsi le début de l’expansion de cet abonnement, qui pour 3 $ donne accès à des fonctions et avantages supplémentaires qui ne sont pas dans la version standard du réseau social.

Jusqu’à présent, les utilisateurs payants pouvaient trouver des fonctions telles que des dossiers de signets pour enregistrer et gérer les tweets ; annuler le ‘tweet’, qui établit une fenêtre de temps de 30 secondes pour revoir le ‘tweet’ dans un aperçu et le modifier avant de le publier définitivement ; et un mode de lecture, qui convertit les fils de discussion en « texte facile à lire ».

Depuis ce mardi, de nouvelles fonctionnalités liées à la articles de presse. Sur la version de bureau et iOS (États-Unis uniquement), les abonnés peuvent accéder aux comptes d’un certain nombre d’éditeurs pour naviguer entre les articles qu’ils publient sans afficher de publicité. Les articles les plus remarquables au cours des dernières 24 heures seront également collectés en haut du « flux ».

Cette nouveauté s’accompagne d’un programme par lequel Twitter paie une partie de l’abonnement à ces médias. « Notre objectif est d’aider chaque partenaire éditorial à gagner 50 % de plus par personne que ce qu’il aurait gagné en diffusant des publicités à cette personne », expliquent-ils de la société sur son blog officiel.

La barre de navigation en bas peut également être personnalisée, avec le choix d’icônes des fonctions que l’utilisateur souhaite avoir plus à portée de main, et non la configuration que la plateforme a par défaut. Les abonnés ont un aperçu du résultat final du message qu’ils souhaitent envoyer, avec la possibilité d’expédier maintenant ou d’annuler l’envoi. Ils peuvent également choisir un mode de lecture plus proche des longs fils de conversation ou modifier la taille du texte.

De plus, fin octobre, Twitter a annoncé de nouveaux labs (« labs ») pour son abonnement payant Blue, Avec lequel il offre un accès anticipé à des fonctions qui ne sont pas présentes dans le réseau social standard, comme la possibilité de télécharger des vidéos plus longues.