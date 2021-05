Twitter Blue serait le premier service d’abonnement du réseau social

17/05/2021 à 14:19 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Nous découvrons depuis un certain temps de nouveaux changements dans Twitter, un réseau social qui, à chaque mise à jour présentée, déchaîne un grand tourbillon d’opinions en tout genre. Des espaces sont arrivés récemment, un coin avec lequel discuter avec d’autres participants comme s’il s’agissait d’un podcast. Maintenant, l’entreprise serait sur le point de lancer son premier service d’abonnement. Ici nous expliquons les nouvelles que la rumeur Twitter Blue inclurait.

Comme la chercheuse et fuyard bien connue Jane Manchung Wong a pu l’expliquer sur Twitter, ce réseau social introduirait bientôt un nouveau service d’abonnement appelé Twitter Blue, qui offrirait des fonctions exclusives à ceux qui contribuent à un certain nombre de 3 $ par mois. Parmi ces caractéristiques, on trouverait des fonctions telles que “Les collections“, étant un moyen beaucoup plus confortable de sauvegarder les tweets qui nous intéressent pour les lire à un autre moment. Nous bénéficierions également de une fonction pour annuler les tweets. Ce serait très utile, car nous pourrions supprimer le tweet dans un laps de temps avant sa publication, soit parce que nous voulons corriger une faute d’orthographe, soit parce que nous l’avons regretté à la dernière minute. Selon Wong, la marge pourrait être fixée entre 5 et 30 secondes avant la publication. Ces caractéristiques seraient également accompagnées de un environnement sans publicité, ce qui signifie que nous ne verrions pas de tweets promus sur la plateforme.

Twitter appelle son prochain service d’abonnement «Twitter Blue», au prix de 2,99 $ / mois pour le moment, y compris des fonctionnalités payantes telles que: Annuler les tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 15 mai 2021

Il n’y a pas encore de détails sur la date d’arrivée de ce service d’abonnement exclusif, nous devrons donc attendre que le réseau social se prononce dessus.