Twitter Blue : tout ce que vous devez savoir sur le premier service d’abonnement de Twitter

Jeudi, la société a officiellement annoncé le lancement du service en Australie et au Canada.

Twitter bleu : Le site de microblogging Twitter a introduit un service d’abonnement appelé Twitter Blue, qui donnerait aux utilisateurs l’accès à plusieurs fonctionnalités premium. Le service est intégré à la plate-forme elle-même et a été répertorié comme un achat intégré sur les app stores. Le service d’abonnement a été mis en lumière pour la première fois lorsque la chercheuse d’applications Jane Manchun Wong a déclaré que Twitter testait cette fonctionnalité et qu’elle avait également répertorié les fonctionnalités qui seraient incluses. Il y a quelques jours, la société a finalement publié la mise à jour qui prendrait en charge Twitter Blue sur les magasins d’applications, répertoriant les fonctionnalités premium, et jeudi, la société a officiellement annoncé le lancement du service en Australie et au Canada.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le modèle de service d’abonnement de Twitter.

Twitter Blue marque la première fonctionnalité par abonnement introduite par le site de microblogging. Il s’agit d’une étape clé pour l’entreprise car elle marque son abandon de la seule dépendance à la publicité pour les revenus, indiquant une possibilité où l’entreprise pourrait à un moment donné dans le futur même proposer un plan d’abonnement qui serait sans publicité.Lancement du Le service en Australie et au Canada fait partie de sa phase initiale où il espère mieux comprendre les commentaires des utilisateurs. Cependant, on ne sait pas encore quand le service sera disponible dans les autres parties du monde. Alors qu’Apple App Store a répertorié le prix de Twitter Blue dans sa section « achats intégrés », la société a précisé qu’à l’heure actuelle , seuls les prix pour les marchés australien et canadien ont été déterminés. Cela signifie que le prix de la fonctionnalité affiché sur l’App Store en Inde est arbitraire, provient probablement d’une conversion automatique, et est sujet à changement. Les utilisateurs qui s’abonnent à la fonctionnalité auront la possibilité de modifier leur tweet une fois qu’ils l’auront publié. Cependant, pour cela, les utilisateurs devraient définir une minuterie personnalisable, qui leur permet jusqu’à 30 secondes d’annuler un tweet, un fil ou une réponse après l’avoir publié. Une fois que les utilisateurs ont « annulé » la publication, ils pourraient la modifier et la republier. Ils seraient également en mesure de prévisualiser à quoi ressemblerait leur tweet, ce qui leur permettrait de corriger facilement leurs erreurs. Les utilisateurs de Twitter Blue auraient également la possibilité de classer leurs tweets mis en signet ou enregistrés dans des dossiers. C’est quelque chose comme la fonctionnalité « Enregistrer dans les collections » sur Instagram ou les tableaux sur Pinterest. Certains utilisateurs se sont également plaints des problèmes liés à la lecture de longs fils de discussion. Afin de résoudre ce problème, Twitter a fait du mode lecteur une fonctionnalité premium dans ce modèle d’abonnement, afin qu’ils soient faciles à lire. En dehors de cela, Twitter permet également aux utilisateurs premium de changer le schéma de couleurs de leur application, et permet également ils personnalisent l’icône de l’application qui est visible dans le menu de leur appareil. La fonctionnalité a été tarifée sur une base mensuelle. Au Canada, il a été évalué à 3,49 CAD (environ Rs 210) par mois, et en Australie, il coûterait 4,49 AUD (environ Rs 253) par mois.

