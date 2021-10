Twitter Blue vous permet d’accéder aux nouvelles fonctionnalités avant tout le monde avec Labs

Le service Blue de Twitter dispose désormais d’un nouveau moyen d’attirer davantage d’utilisateurs dans son abonnement payant s’ils souhaitent accéder rapidement aux fonctionnalités expérimentales. La société a lancé Labs et deux nouvelles fonctionnalités sont actuellement en cours de test.

L’une de ces fonctionnalités est la possibilité de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes sur le bureau. Actuellement, le téléchargement de vidéos sur Twitter est limité à 140 secondes seulement, donc la nouvelle fonctionnalité expérimentale vous donne le privilège de partager des vidéos plus longues avec vos abonnés.

Vous aimez avoir une longueur d’avance ? Aujourd’hui, nous déployons Labs 🔬, vous donnant *un accès anticipé* à certaines nouvelles fonctionnalités que nous développons avant tout le monde, comme :

🔹 Conversations épinglées sur iOS

🔹 Téléchargements de vidéos plus longues sur le bureau uniquement Voici quelques questions que vous pourriez vous poser : – Twitter Blue (@TwitterBlue) 27 octobre 2021

Il convient toutefois de noter que la capacité de téléchargement de vidéos de 10 minutes n’est pas une fonctionnalité entièrement nouvelle. Vous pouvez créer et mettre en ligne des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes si votre responsable partenaire Twitter vous y a autorisé, qui n’est actuellement disponible que pour les entreprises et les marques.

De plus, les abonnés de Twitter Blue peuvent désormais épingler des conversations importantes en haut de leur liste de boîtes de réception simplement en glissant directement sur ces DM. Cette fonctionnalité expérimentale n’est disponible que sur iOS pour le moment, cependant.

Pour les utilisateurs non-Blue, le site de micro-blogging indique que les capacités expérimentales peuvent être largement diffusées, rester exclusives aux abonnés Blue ou être complètement abandonnées en fonction des commentaires des utilisateurs. Twitter Fleets était la fonctionnalité la plus récente à être supprimée.

Étant donné que Blue n’est actuellement disponible qu’au Canada et en Australie, les téléchargements de vidéos plus longues et les DM épinglés sont également en direct uniquement pour les abonnés de ces régions. Celles-ci s’ajoutent aux fonctionnalités premium existantes telles que la possibilité d’organiser les signets et d’annuler les tweets.

Twitter a également promis d’étendre Blue à plus de pays et sur les meilleurs téléphones Android à l’avenir, donc ces fonctionnalités devraient être largement disponibles bientôt.

