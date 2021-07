Twitter capte le câble avec Fleets : les histoires de Twitter se terminent le 3 août | La technologie

in

Les flottes se disent au revoir, les histoires Twitter n’ont pas réussi à fonctionner et c’est pourquoi le réseau social a décidé d’y mettre fin au plus vite.

Twitter n’est pas Instagram. Alors que le réseau social de la photographie est capable de copier sans honte des fonctionnalités d’autres plateformes et de se les approprier, le réseau social de l’oiseau est incapable d’amener les utilisateurs à utiliser les fonctionnalités qu’ils ajoutent en s’inspirant d’autres réseaux sociaux.

La dernière nouveauté qu’ils ont ajoutée était les flottes, ces histoires étaient une référence à celles d’Instagram et celles-ci, à leur tour, une copie de celles de Snapchat. Mais là où certains réussissent, d’autres échouent. L’accueil des Fleets n’a pas suffi à Twitter pour les garder plus longtemps sur le réseau social.

nous supprimons les flottes le 3 août, nous travaillons sur de nouvelles choses nous sommes désolés ou vous êtes les bienvenus – Twitter (@Twitter) 14 juillet 2021

Ceux sur Twitter ont pris la décision d’éliminer les Flottes et ont fixé une date pour leur disparition. Ces histoires courtes au sein de la plate-forme n’ont pas réussi à fonctionner et, la vérité est que c’était prévu. Twitter est déjà un réseau de réflexion instantanée et courte. La formule qui a rendu ce réseau social si populaire était que n’importe qui pouvait s’exprimer.

Nous espérions que Fleets encouragerait plus de personnes à se joindre à la conversation, mais ce n’était pas le cas. Nous les supprimons donc et nous concentrons sur l’amélioration d’autres parties de Twitter. – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 14 juillet 2021

Ajouter quelque chose de populaire à partir d’une autre application ne signifie pas qu’il réussira au sein du réseau social, le seul à y parvenir est Instagram et il le fait grâce à une formule dans laquelle il modifie tout ce qu’il copie pour le faire ressembler au vôtre. Twitter a décidé de se lancer dans un voyage sans but avec deux membres d’équipage, Fleets et Spaces. Les deux copies d’autres réseaux sociaux, la seconde une imitation de ce que propose Clubhouse.

Le 3 août de cette année, les flottes disparaîtront et il est possible que personne ne les manque. Twitter a encore de nombreuses idées en cours, au cours des derniers mois, nous avons vu des annonces concernant un formulaire d’abonnement similaire à Patreon et qui porterait le nom de Twitter Blue. Espérons que la société de Jack Dorsey sache comment améliorer cela, car sinon, elle devra enterrer une autre fonctionnalité.