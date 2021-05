Twitter censure et bloque les nouvelles du droit des médias pour avoir cité Antifa dans le titre ⋆ .

Twitter a verrouillé le compte Media Right News après que le média America First a tweeté un titre comprenant une citation d’activistes d’Antifa.

Le compte de Media Right News a été verrouillé mardi, il a été révélé à National File. Le compte a été accusé par Twitter de se livrer à un «harcèlement ciblé», pour avoir tweeté un titre d’une histoire qu’ils avaient couverte la semaine dernière. Le compte a été verrouillé quelques jours seulement après avoir tweeté l’histoire, intitulée «Antifa Hit List, Recordings Exposed by ABC Affiliate:« Let’s Kill Some Cops »», Twitter ciblant probablement le tweet en raison de la citation des militants d’Antifa.

Twitter pénalise @ MediaRightNews1 pour avoir cité Antifa avec précision. Media Right News fait appel de la décision. Leur compte * devrait * être rétabli! pic.twitter.com/cdVfVZ2fYu – Dave Reilly (@realDaveReilly) 4 mai 2021

L’histoire, écrite par Joshua Troiano, s’est concentrée sur un récent exposé d’Antifa publié par ABC7. Un partisan de Trump s’est infiltré dans l’organisation de gauche et a découvert que le groupe avait une «liste cible» de personnes qu’il voulait doxer et exposer leurs informations personnelles, y compris le chef de l’Union des shérifs adjoints et un certain nombre de policiers. L’article incluait la citation du titre sur «le meurtre de flics», qui se rapportait à une discussion sur une manifestation potentielle à venir pour le 1er mai, une fête historique lefiste.

Ian McDonald, le rédacteur en chef de Media Right News, s’est adressé exclusivement à National File, niant s’être livré à un «harcèlement ciblé» en publiant le titre de l’article. “J’ai simplement cité Antifa, et nous CONDAMNONS la citation d’Antifa et sommes en désaccord avec la citation utilisée uniquement pour des raisons de nouvelles”, a ajouté McDonald.

LIRE LA SUITE: Un deuxième survivant de la maltraitance des enfants déclare que Twitter autorise la pornographie juvénile sur la plateforme et rejoint le procès

Le tweet a fait l’objet d’un appel, étant donné qu’aucune règle n’a été enfreinte. Le compte reste toujours verrouillé au moment de la rédaction de cet article – on ne sait pas quelle décision plus permanente Media Right News, un média à croissance rapide, pourrait faire face si l’appel est rejeté par Twitter.

Twitter a l’habitude de suspendre et de verrouiller les comptes des conservateurs et de quiconque conteste le statu quo, tout en permettant aux communistes violents de sévir sur leur site. En mars, la commentatrice d’America First, Jaden McNeil, a été définitivement bannie et en avril, la représentante Marjorie Taylor Greene a été suspendue après avoir tweeté un message de Pâques, la deuxième fois qu’elle avait été frappée en 30 jours. En revanche, National File a rapporté l’année dernière comment un partisan de Bernie Sanders avait été autorisé à rester sur le site, bien qu’il ait demandé à ses partisans de tirer au visage sur la police.