Twitter CENSURE Marjorie Taylor-Greene pour avoir dit que Trans Levine « n’est pas la première femme à rien »

Le combat de Twitter avec la liberté d’expression en ligne se poursuit. La plate-forme a censuré la membre du Congrès américain Marjorie Taylor-Greene (R-GA) pour avoir déclaré dans un tweet que l’amiral transgenre Dr Rachel Levine n’était pas « la première femme quoi que ce soit » mais un « mec qui a vécu les 50 premières années de sa vie d’homme . » Taylor-Greene a rencontré une tempête de fureur gauchiste sur la plate-forme.

Le Dr Rachel Levine, une « transgenre », a prêté serment mardi en tant que « première femme amiral quatre étoiles du pays dans l’histoire du Service de santé publique des États-Unis », selon CBS News. Taylor-Greene a tweeté sa frustration personnelle de célébrer le « transgenre » Levine en tant que faiseur d’histoire. Le tweet de Taylor-Greene semblait être une réponse au rapport de CBS News selon lequel Levine est la «première femme amiral quatre étoiles» du pays dans l’histoire du US Public Health Service Commissioned Corps. Twitter a publié le tweet de Taylor-Greene sur Levine un avertissement de violation de « conduite haineuse » au moment de la publication de cet article. Twitter a placé l’étiquette d’avertissement en évidence au-dessus du tweet de Taylor-Greene et a également imposé des restrictions de partage sur le tweet.

Taylor-Greene a déclaré dans son tweet au-dessus d’une photo de Levine : « Un mec qui a vécu les 50 premières années de sa vie en tant qu’homme n’est pas la première femme. La Chine se moque de nous. Les gauchistes, à la fois sur Twitter et dans les médias, ont rapidement commencé à dénoncer Taylor-Greene pour « harcèlement ciblé » et à la critiquer pour un prétendu « discours de haine ».

« Ce tweet a été signalé comme harcèlement ciblé », n’était que l’une des nombreuses réponses des utilisateurs qui ont signalé Taylor-Greene. « @TwitterSafety @Twitter @TwitterSupport continue-t-elle à publier de la haine, ou a-t-elle des conséquences ? s’est plaint un autre utilisateur de Twitter. « Je viens de rassembler les enfants et d’utiliser le tweet de @mtgreenee comme exemple de ce qu’est un » discours de haine « et de la façon dont les humains ne traitent pas les autres humains », a écrit un autre utilisateur en colère. Il n’y a rien de tel que de critiquer une représentante du Congrès pour avoir dit que la « première femme amiral quatre étoiles » est en fait un homme biologique.

Les médias ont également publié leur indignation. Yahoo! News et HuffPost ont publié exactement la même histoire. « Les critiques ont critiqué Greene, adorant Donald Trump et approuvant la théorie du complot, pour transphobie avec son message », a soufflé le HuffPost. L’histoire alléguait que Greene avait des antécédents de « commentaires transphobes ».

Levine est le « premier officier quatre étoiles ouvertement transgenre dans l’un des huit services en uniforme du pays », a rapporté CBS News. Levine est désormais le plus haut responsable du Service de santé publique des États-Unis.

Twitter a censuré Catholic World Report en février pour avoir identifié avec précision Levine comme « un homme biologique s’identifiant comme une femme transgenre ». La féministe Meghan Murphy a également été définitivement bannie de la plateforme en 2018 pour avoir tweeté que les femmes « transgenres » ne sont pas des hommes.

