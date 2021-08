Twitter change la façon dont les gens envoient des DM à plusieurs comptes

Twitter a annoncé jeudi des mises à jour sur la façon dont les utilisateurs envoient des messages directs à plusieurs comptes à la fois. Plus précisément, le réseau social inclut désormais la possibilité d’envoyer le même DM à deux ou plusieurs profils dans des conversations séparées plutôt que de créer un nouveau groupe.

Auparavant, si vous sélectionniez plusieurs comptes avant d’envoyer un message direct, Twitter créait un groupe de messages avec tous ces comptes. Avec cette nouvelle mise à jour, les utilisateurs pourront choisir d’envoyer le message à chaque compte séparément plutôt qu’en groupe.

La fonctionnalité a été annoncée via le compte @TwitterSupport sur le réseau social (via The Verge). La société a également mentionné que les messages peuvent être envoyés dans jusqu’à 20 conversations distinctes à la fois.

En plus de cette nouvelle fonctionnalité, Twitter ajoute également d’autres options et améliorations à son système DM. Par exemple, les utilisateurs trouveront désormais un bouton pour faire défiler rapidement jusqu’au dernier message envoyé dans une conversation. Les utilisateurs trouveront également la possibilité de réagir à un message lors de l’utilisation d’un appui long, et il est désormais plus facile de trouver une conversation par date.

Plus tôt cette semaine, Twitter a annoncé que les développeurs pourront ajouter des espaces aux clients tiers du réseau social grâce à une mise à jour de l’API officielle de Twitter. La société a également récemment ajouté la prise en charge de la connexion avec Apple et du co-hôte pour Spaces.

Twitter indique que les nouvelles fonctionnalités de DM sont en cours de déploiement pour les utilisateurs iOS et seront bientôt également disponibles sur Android.

Plus de discussions de groupe accidentelles (maladroites) lorsque vous envoyez un Tweet à plusieurs personnes. Vous pouvez désormais partager le même Tweet dans jusqu’à 20 convos DM différents, séparément. Déploiement sur iOS et web, et bientôt sur Android. (2/5) pic.twitter.com/oHYseF3EJE – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 19 août 2021

