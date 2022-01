Twitter cherche à étendre ses options de blocage de mots clés et de sourdine à plus d’éléments

Twitter cherche à donner aux utilisateurs plus de contrôle sur le contenu qu’ils voient dans l’application avec une nouvelle extension de ses outils de blocage de mots clés et de sourdine, qui s’appliqueront désormais au-delà de la chronologie principale.

Comme expliqué par Twitter :

« Nous travaillons sur certaines mises à jour afin que les mots-clés que vous avez masqués et les comptes que vous avez masqués/bloqués restent en dehors de quelques endroits supplémentaires. Tout d’abord, les événements. Désormais, sur Android, iOS et le Web, les événements des comptes que vous avez bloqués ou ignorés n’apparaîtront pas dans votre onglet Explorer, la barre latérale et les e-mails « Que se passe-t-il » ou les notifications basées sur les événements. »

Cela fournira aux utilisateurs une assurance et un contrôle supplémentaires, avec un blocage plus complet qui leur permettra d’éviter les sujets et/ou les personnes qu’ils ne veulent pas voir, ce qui contribuera à améliorer l’expérience utilisateur plus large.

Les outils de blocage limités de Twitter sont depuis longtemps un problème, les utilisateurs signalant leur frustration que les sujets qu’ils ne veulent pas voir continuent d’apparaître, même après avoir bloqué pratiquement toutes les permutations du ou des termes associés.

Twitter a eu des problèmes avec ses systèmes dans le passé, qui ont laissé passer certains de ces termes bloqués, mais le plus gros problème est que la mise en sourdine et le blocage des mots clés ne s’appliquent pas à tous les éléments.

C’est une lacune que Twitter s’efforce maintenant de corriger, en commençant par les événements, mais s’étendant bientôt à Explorer, Spaces et plus encore.

C’est une bonne mise à jour logique pour les systèmes de Twitter. Et lorsque vous considérez également les impacts qu’une exposition indésirable sur Twitter peut avoir sur la santé mentale des gens, il s’agit d’un raffinement important de ses systèmes de contrôle des utilisateurs.

Vraiment, il semble que cela aurait dû être une priorité pendant un certain temps, mais dans tous les cas, il est bon de voir Twitter travailler pour mettre à jour ses systèmes afin de s’assurer que tout blocage de mot-clé ou mise en sourdine que vous mettez en place s’applique à tous les éléments de l’application.