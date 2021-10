Twitter cherche à faciliter l’accès à un flux chronologique des derniers tweets

Twitter teste une nouvelle option qui permettra aux utilisateurs de passer plus facilement à une chronologie inverse des tweets des profils que vous suivez, qui a longtemps été parmi les principales demandes des utilisateurs de Twitter.

Top Tweets d’abord ou derniers Tweets d’abord ? Nous facilitons le basculement entre les deux chronologies et sachez laquelle vous faites défiler. Testez maintenant avec certains d’entre vous sur iOS : balayez entre « Accueil » et « Derniers » dans l’onglet Accueil pour choisir les Tweets que vous voyez en premier. pic.twitter.com/LoyAN4cONu – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 12 octobre 2021

Comme vous pouvez le voir ici, Twitter permet désormais de consulter encore plus facilement les derniers tweets en ajoutant une option de chronologie glissant, ce qui signifie que tout ce que vous avez à faire est de balayer vers la gauche pour voir les derniers tweets.

Ce qui n’est techniquement rien de nouveau. Comme souligné dans la démonstration ici, les utilisateurs ont pu appuyer sur l’icône « étoile » du haut du fil pour passer à une liste des derniers tweets depuis 2018, que Twitter a ajouté après beaucoup de consternation quant à sa décision de mettre en œuvre un algorithme de fil deux ans. avant.

Le passage de Twitter à un flux d’algorithmes par défaut a été efficace, l’engagement des tweets augmentant régulièrement depuis le déploiement de l’option, qui présente vos tweets en fonction de l’engagement global, ainsi que de vos comportements interactifs personnels dans l’application. Mais de nombreux utilisateurs de Twitter considèrent que le flux défini par l’algorithme est contraire à ce qu’est Twitter, en mettant en évidence les dernières nouvelles et mises à jour en temps réel. En conséquence, les appels à la suppression de l’algorithme Twitter ont persisté au fil du temps, et même si Twitter a fourni une option pour basculer vers un flux « Dernier » au cours des trois dernières années, le fait que votre flux revienne à l’algorithme, et que vous ne pouvez pas définir « Dernier » par défaut, a frustré certains utilisateurs.

Même le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a fourni une critique voilée à cet égard.

J’ai utilisé @getvicarious pour créer et synchroniser une liste de tous les comptes que je suis, définir cette liste pour qu’elle soit inversée, l’avoir nommée « Dernier » et l’avoir épinglée, et maintenant je peux rapidement passer du classement (algorithme) à tous les tweets en tant que ils arrivent (inspiré d’une idée de l’équipe) pic.twitter.com/ZfSg9pGeds – jack⚡️ (@jack) 12 août 2021

Ce qui est maintenant, essentiellement, ce que Twitter propose – ce qui, encore une fois, n’est pas un changement majeur, mais il fournira un moyen plus rapide et plus facile d’accéder aux derniers tweets.

C’est également un timing intéressant pour Twitter, compte tenu de la dernière controverse autour de Facebook et des nouveaux appels à une réglementation sur le fonctionnement de son algorithme de flux. La semaine dernière, la dénonciatrice de Facebook, Frances Haugen, a déclaré à un comité sénatorial qu’à son avis, l’algorithme du fil d’actualités de Facebook est nocif et qu’en le réglementant, voire en le supprimant, ce serait un meilleur résultat pour l’engagement dans l’application.

Maintenant, voici Twitter qui dit qu’il permettra aux utilisateurs d’afficher le contenu de son application à leur guise, avec un moyen plus simple de désactiver complètement son algorithme.

Cela semble être un moment opportun à cet égard – bien que la prévalence et l’influence du tristement célèbre algorithme de fil d’actualités de Facebook semblent beaucoup plus omniprésentes que le fil d’actualité de Twitter.

C’est peut-être la façon dont Twitter accueille la réglementation algorithmique et souligne qu’il est acceptable que les utilisateurs puissent contrôler leurs délais. C’est peut-être une fouille subtile chez Zuck and Co.

Quoi qu’il en soit, c’est une autre option simple pour contrôler votre expérience dans l’application, qui, avec des chronologies basées sur des listes, aidera les utilisateurs à dicter leurs différentes entrées de tweet.