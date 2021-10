Twitter cherche à stimuler la découverte d’espaces avec de nouvelles alertes sur les discussions tendance

Twitter cherche à amener plus de personnes à se connecter aux discussions Spaces en mettant en évidence les meilleures conversations au fur et à mesure qu’elles se produisent dans l’onglet Explorer, ce qui pourrait augmenter considérablement l’exposition de certaines discussions.

nous voulons qu’il soit aussi facile que possible de trouver et de rejoindre les meilleurs Espaces les plus pertinents à chaque fois que vous ouvrez Twitter. si la conversation autour d’un espace prend son envol, vous commencerez maintenant à voir la carte Espaces dans l’onglet Explorer/Tendances sur iOS ! – Espaces (@TwitterSpaces) 27 octobre 2021

C’est une amélioration significative du potentiel d’exposition, car pour le moment, il n’y a aucun moyen de trouver facilement des espaces en cours, et à moins que vous ne suiviez un hôte ou un conférencier dans un chat, vous ne saurez même jamais que cela se produit.

Twitter cherche à améliorer cela avec son onglet Espaces dédié, qui présentera les discussions populaires en temps réel, tandis qu’il a également récemment ajouté des sujets Espaces pour aider à faire correspondre les diffusions les plus pertinentes à chaque utilisateur.

Mais la découverte, comme l’a également constaté Clubhouse, est un élément difficile, et si c’est une chose de faciliter de nombreux chats audio, tous se déroulant en même temps, c’en est une autre d’attirer le public vers eux et de stimuler l’engagement en fonction des discussions en cours.

Comme pour la diffusion vidéo en direct, la mise en évidence d’émissions pertinentes peut être difficile, car elles évoluent en temps réel, ce qui peut rendre difficile la correspondance pour la pertinence. L’attribution de sujets est un élément, bien que cela n’aidera pas si les hôtes dérivent sur des tangentes, tandis que la correspondance algorithmique, basée sur les personnes que vous suivez et les sujets avec lesquels vous vous êtes engagé dans le passé, est une autre considération.

Mais ce n’est pas facile – c’est pourquoi l’approche plus restreinte de Facebook au format, avec des salles audio uniquement disponibles pour les influenceurs, les pages et les groupes sélectionnés, pourrait en fait être un meilleur moyen de garantir que les discussions les plus pertinentes sont mises en évidence auprès du public le plus probable comme ils se produisent.

Twitter travaille toujours sur la meilleure approche, mais cette nouvelle mise à jour pourrait être particulièrement bénéfique en ce qu’elle garantira une exposition majeure aux discussions populaires, avec les 211 millions d’utilisateurs actifs de Twitter éclipsant Clubhouse, et facilitera potentiellement une exposition beaucoup plus large que les options audio de Facebook telles qu’elles se présentent actuellement. .

Si un diffuseur attire soudainement quelques milliers de personnes sur son chat, ce sera une grande motivation pour continuer à diffuser et investir plus de temps dans Spaces en tant que média. Si Twitter met en évidence quelques discussions par jour comme celle-ci, en se concentrant sur les petits diffuseurs qui commencent à prendre de l’ampleur, cela pourrait être un grand gagnant pour son option sociale audio, attirant plus de talents dans ses rangs et gardant un contenu de meilleure qualité dans le système.

Vous imaginez que le seuil de cette amplification devrait être élevé, mais même ainsi, cela pourrait être un grand gagnant dans l’effort plus large de Twitter pour faire de Spaces un élément clé de l’application.

Bien que, en passant, cela me confond toujours que Twitter partage des choses comme ceci :

Comme, c’est votre plate-forme, vous pouvez créer des outils simples qui permettent ce type de filtrage, sans que les utilisateurs aient à connaître les opérandes de recherche étendus pour trouver des choses. Si vous voulez que les gens utilisent cette fonctionnalité, créez un processus de recherche plus efficace, plutôt que de reconnaître les piratages et les solutions de contournement pour contrer vos propres limitations système.

En toute honnêteté, Twitter travaille sur toutes ces choses, et c’est juste un moyen rapide de rechercher des espaces maintenant. Mais encore, le fait qu’il promeut de telles montres qu’il a encore du chemin à parcourir pour maximiser la découverte d’espaces.

Peut-il maximiser efficacement son approche pour faire des espaces un élément plus important ? Le potentiel est là, et de petits ajustements comme celui-ci sont un pas dans la bonne direction.