Twitter chercherait soi-disant à adopter le réseau Bitcoin Lightning pour le service de basculement ⋆ Crypto new media

Le code d’une récente version bêta de Twitter suggère que la société intègre une option de paiement Bitcoin pour sa nouvelle fonctionnalité “Tip Jar” à l’aide du réseau Lightning.

Pourboire avec Bitcoin

Bien que les astuces Bitcoin ne soient pas encore disponibles pour les utilisateurs de la version bêta, le code révèle qu’il pourrait bientôt être mis en œuvre comme option de paiement aux côtés de Cash App, Bandcamp, Patreon, Venmo et PayPal.

Pour les inconnus, les utilisateurs du réseau seront guidés à travers un didacticiel Bitcoin, comprenant des détails sur les portefeuilles de garde, les portefeuilles non-dépositaires et le Bitcoin Lightning Network. Parmi les exemples de portefeuilles de garde, citons Zap, Breez et Phoenix, tandis que les exemples de portefeuilles sans garde incluent Strike, Blue Wallet et Wallet of Satoshi.

En particulier, l’utilisation de la nouvelle fonction Twitter nécessiterait un compte Strike, selon le texte :

« Nous utilisons Strike pour générer des factures Bitcoin Lightning, vous devrez donc connecter votre compte pour accepter les pourboires Bitcoin »

L’arrivée des astuces Bitcoin n’était pas imprévue : Jack Dorsey a déclaré aux investisseurs que Bitcoin serait « une grande partie de l’avenir de Twitter » en juillet. À l’époque, il a spécifiquement mentionné le pot de pourboires comme un produit qui pourrait bénéficier du réseau, aux côtés d’une poignée d’autres, y compris l’abonnement et le commerce.

La date de lancement de la nouvelle fonctionnalité Bitcoin de la société reste inconnue.

Utiliser Strike et le Lightning Network

Strike est une application de paiement développée par Zap solutions pour faciliter l’achat et le transfert instantanés de Bitcoin entre les parties – sans frais supplémentaires. L’application y parvient en utilisant le réseau Lightning, une solution de couche deux qui résout le problème d’évolutivité de Bitcoin en raison des faibles vitesses de transaction.

Voir Twitter utiliser Strike est un développement intéressant et passionnant, signalant le partenariat de deux acteurs majeurs au sein de l’espace Bitcoin. Jack Dorsey et Jack Mallers (fondateur de Zap) étaient tous deux des stars du spectacle lors de la conférence Bitcoin de 12 000 personnes en juin, où Dorsey a déclaré qu’il quitterait Square et Twitter si Bitcoin avait plus besoin de lui, et Mallers a révélé qu’El Salvador serait instituant Bitcoin comme monnaie légale.

