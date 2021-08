Twitter cite le processus de candidature et d’examen pour la dernière interruption du programme de vérification

in

Le processus de vérification de votre compte Twitter peut parfois être un mystère, mais une chose est toujours certaine : le programme s’arrêtera pendant un certain temps pendant que l’entreprise résout les problèmes.

Twitter a annoncé aujourd’hui la dernière interruption imprévue du programme de vérification, citant les améliorations à apporter à l’application et les progrès de l’examen :

Nous avons temporairement suspendu le déploiement de l’accès pour demander la vérification afin que nous puissions apporter des améliorations au processus de demande et d’examen. Pour ceux qui attendaient, nous savons que cela peut être décevant. Nous voulons bien faire les choses et apprécions votre patience.

Le programme de vérification a été notoirement suspendu par Twitter en 2017 après que des comptes nationalistes blancs aient été marqués de la coche vérifiée – oups ! Avance rapide de quatre ans et la vérification est née à nouveau comme un phénix enflammé émergeant de cendres très déroutantes. Comment savez-vous que ces cendres sont réelles si ce n’est pour vérification ?!

L’équipe a passé la longue pause à réfléchir à la façon dont la vérification devrait fonctionner sur Twitter, et le résultat était un critère que tout le monde pouvait lire et comprendre. Le seul hic est que l’interprétation de ces critères est laissée aux examinateurs de Twitter qui peuvent lire les règles différemment des applications. Retour à la case départ?

Twitter a passé une grande partie de cette année à peaufiner le fonctionnement de la vérification avec un processus de demande plus simple et des règles plus claires. Ce programme a été lancé en mai avant de frapper presque immédiatement les pauses pendant quelques semaines.

À l’époque, Twitter a cité une surcharge de demandes de vérification à traiter comme raison de la pause temporaire. Ce temps peut être davantage axé sur les commentaires des utilisateurs ainsi que sur l’expérience des personnes impliquées dans le processus.

Heureusement pour les utilisateurs enthousiastes de Twitter qui espèrent récupérer le badge bleu et le chèque blanc, il ne semble pas que cette pause durera aussi longtemps qu’il y a quatre ans.

Pour en savoir plus sur les politiques de vérification de Twitter, lisez l’explicateur de Twitter ici et trouvez le guide de . pour postuler ici.

