Twitter commémore l’anniversaire des commentaires de Trump sur Bleach ⋆ .

Il y a un an aujourd’hui, Donald Trump est monté sur le podium de la salle de briefing de la Maison Blanche et a suggéré d’injecter des désinfectants et d’utiliser des quantités «énormes» de lumière UV pour lutter contre le coronavirus.

“Donc, en supposant que nous frappions le corps avec énormément, je ne sais pas si c’est une lumière ultraviolette ou très puissante, et je pense que vous avez dit que cela a été vérifié mais vous allez le tester”, a déclaré Trump. «Ensuite, j’ai dit ce que c’était si vous apportiez la lumière à l’intérieur du corps que vous pourriez faire soit à travers la peau ou d’une autre manière et je pense que vous avez dit que vous alliez tester cela aussi, cela semble intéressant.

Trump s’est tourné à plusieurs reprises vers son ancien coordinateur de la réponse aux coronavirus, le Dr. Deborah Birx pour la validation, alors qu’elle évitait maladroitement le contact visuel.

Le moment est devenu instantanément tristement célèbre, des experts se moquant de lui à l’infini sur Twitter, alors qu’il a également lancé un comédien. Sarah Cooper dans la célébrité, alors que l’incident a inspiré son viral TikTok «How to medical».

Comment médical pic.twitter.com/0EDqJcy38p – Sarah Cooper (@sarahcpr) 24 avril 2020

Un an plus tard, et les têtes parlantes se moquent toujours de Trump pour la suggestion dangereuse, commémorant un jour que le comédien Michael Rapaport appelé «Jour du souvenir de l’eau de Javel» et ce que le correspondant du HuffPost à la Maison Blanche SV Dáte a baptisé «Bleach Injection Day».

Il y a un an aujourd’hui, Trump a encouragé les responsables de la santé à étudier l’injection d’eau de Javel dans le corps humain comme moyen de lutter contre le COVID. – Kyle Griffin (@ kylegriffin1) 23 avril 2021

Il y a un an: l’ingestion d’eau de Javel est suggérée comme remède COVID Maintenant: le nouveau président fixe un objectif ambitieux de 200 millions de vaccinations – et atteint l’objectif Le leadership compte https://t.co/C2VGguEjWO – Chris Lu (@ ChrisLu44) 23 avril 2021

Bonne journée d’injection d’eau de Javel, pour ceux qui célèbrent. – SV Dáte (@svdate) 23 avril 2021

La conférence de presse de Trump sur l’eau de Javel a eu lieu il y a un an aujourd’hui. Nous n’avons jamais été les mêmes. Mon regard en arrière avec @meridithmcgraw à un moment surréaliste et déterminant, unique dans les annales des points de presse présidentiels https://t.co/WcdEldZ3rQ – Sam Stein (@samstein) 23 avril 2021

Joyeux jour du souvenir à l’eau de Javelpic.twitter.com/XTyFy3bXCS – MichaelRapaport (@MichaelRapaport) 23 avril 2021

Il y a un an aujourd’hui https://t.co/r2Ya4ZHlm1 – Jake Tapper (@jaketapper) 23 avril 2021

Un an jour pour jour après le fiasco Drink Bleach et la plupart des médias ne reconnaîtront toujours pas la déficience mentale de Trump. pic.twitter.com/9dItjOWAn0 – Keith Olbermann (@KeithOlbermann) 23 avril 2021

Il y a un an aujourd’hui, le président Trump a suggéré l’ingestion d’eau de Javel comme moyen de traiter le COVID-19 Il y a un jour, le président Biden a annoncé que nous avions dépassé 200 000 000 de doses de vaccin. Les élections comptent. https://t.co/2tja28YC03 – Tim Fullerton (@TimFullerton) 23 avril 2021

Il y a un an aujourd’hui, Trump a dit de vous injecter de l’eau de Javel. – mike freeman (@mikefreemanNFL) 23 avril 2021

#TBT à il y a un an aujourd’hui et le président des États-Unis a suggéré aux gens de consommer de l’eau de Javel pour traiter le COVID-19. https://t.co/T5V1DtmyFt – Ellie Hall (@ellievhall) 23 avril 2021

Quelle différence une année et une élection ont fait en Amérique. Sous la direction de Joe Biden, plus de 200 millions de personnes ont été vaccinées. Il y a un an aujourd’hui, l’ancien gars a suggéré de vous éclairer le cul et de boire de l’eau de Javel. – Rick Smith (@RickSmithShow) 23 avril 2021

Les «experts» se sont moqués de cela il y a un an, mais Trump avait raison: vous injecter de l’eau de Javel est tout simplement efficace. https://t.co/31hkPtSejh – Matthew Yglesias (@mattyglesias) 23 avril 2021

Il y a un an, on nous a dit qu’il «disparaîtrait» d’ici l’été et d’injecter de l’eau de Javel https://t.co/WsbNSJXDTt – TrivWorks (@TrivWorks) 23 avril 2021

Il y a un an aujourd’hui, Trump disait aux gens de s’injecter de l’eau de Javel…. https://t.co/CVTRWRex53 – Eric Boehlert (@EricBoehlert) 23 avril 2021

Faisons-nous des progrès?

Aujourd’hui (et il est difficile de croire à plus d’un titre) est le premier anniversaire de la journée de l’eau de javel https://t.co/yy4T6aR2rn – Eric Topol (@EricTopol) 23 avril 2021

Au cas où vous oublieriez à quel point les élections ont des conséquences:

«Et puis je vois le désinfectant, où il l’assomme en une minute. Une minute. Et y a-t-il un moyen de faire quelque chose comme ça, par injection à l’intérieur ou presque par un nettoyage? » https://t.co/PLXjjbBKIV – Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) 23 avril 2021

Regardez le moment ci-dessus, via Fox News

