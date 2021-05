Twitter commence à inviter les utilisateurs iOS à activer le suivi des applications

Après la sortie d’iOS 14.5 au public le mois dernier, plusieurs applications ont commencé à demander aux utilisateurs d’activer l’option de suivi des applications. Avec la dernière version de l’application Twitter pour iOS, les utilisateurs sont désormais invités à activer le suivi afin de recevoir des «publicités pertinentes».

La nouvelle invite a été implémentée avec la version 8.65 de l’application Twitter, qui est désormais disponible sur l’App Store. Une fois que vous avez installé cette version de l’application, Twitter peut vous demander si vous souhaitez activer l’option de suivi des applications. Le réseau social soutient que l’activation du suivi permettra à Twitter de fournir des publicités plus pertinentes en fonction du contenu que vous aimez.

Plus de choix pour les publicités pertinentes sur iOS 14.5. Gardez les publicités pertinentes pour vous en permettant à Twitter de suivre les données d’autres entreprises sur cet appareil, comme les applications que vous utilisez et les sites Web que vous visitez. Vous pouvez décider si vous autorisez le suivi dans l’invite iOS et vous pouvez toujours le modifier plus tard dans les paramètres de votre appareil.