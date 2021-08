Twitter commence à tester la capacité de signaler des tweets trompeurs

in

Twitter a annoncé aujourd’hui qu’il testait une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de signaler les tweets qui semblent trompeurs. Pour l’instant, cette fonction sera disponible pour certains utilisateurs aux États-Unis, en Corée du Sud et en Australie.

Twitter dit que ses plans « commencent petit ». Les utilisateurs de ces pays pourront trouver un indicateur « C’est trompeur » après avoir cliqué sur Signaler un Tweet. L’entreprise affirme qu’elle “peut ne pas prendre de mesures et ne pas répondre à chaque rapport de l’expérience, mais votre contribution nous aidera à identifier les tendances afin que nous puissions améliorer la vitesse et l’ampleur de notre travail de désinformation plus large”.

Cette fonctionnalité est probablement la première étape d’une autre fonction découverte par la chercheuse Jane Manchun Wong il y a quelques mois. À cette époque, Wong a déclaré que Twitter travaillait sur trois étiquettes d’avertissement de désinformation différentes.

Selon Wong, Twitter affichera l’une des trois étiquettes d’avertissement en fonction du contenu du tweet, lorsque cette fonctionnalité sera lancée.

La société a également introduit au début de l’année la fenêtre contextuelle « lire avant de retweeter » pour aider les utilisateurs à éviter les informations trompeuses.

Lorsqu’ils signalent un tweet, les utilisateurs aux États-Unis, en Corée du Sud et en Australie trouveront également le drapeau « C’est trompeur » « Je ne suis pas intéressé par ce tweet », « C’est suspect ou spam », « C’est abusif ou nuisible », et “Il exprime des intentions d’automutilation ou de suicide.”

Depuis un certain temps, Jane Manchun Wong a annoncé l’actualité de Twitter concernant son programme de vérification, Tip Jar, l’abonnement payant “Blue”, et plus encore.

La plate-forme introduit des fonctionnalités supplémentaires presque chaque semaine. Récemment, la société a dévoilé sa fonctionnalité Ticketed Spaces, qui permet aux créateurs de faire payer les gens pour participer aux Spaces. Twitter a également introduit son abonnement payant « Blue », avec la possibilité de modifier l’icône de l’application, d’annuler les tweets, etc.

Nous testons une fonctionnalité qui vous permet de signaler les Tweets qui semblent trompeurs, tels que vous les voyez. À partir d’aujourd’hui, certaines personnes aux États-Unis, en Corée du Sud et en Australie auront la possibilité de signaler un Tweet comme « C’est trompeur » après avoir cliqué sur Signaler un Tweet. – Sécurité sur Twitter (@TwitterSafety) 17 août 2021

