Twitter commence à tester la nouvelle fonctionnalité « Communautés »

Le site de microblogging Twitter a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité, Communautés. Il permettra aux utilisateurs de se connecter avec des personnes qui souhaitent parler de sujets d’intérêts similaires. Les utilisateurs pourront tweeter directement à un groupe spécifique plutôt qu’à tous les abonnés s’ils rejoignent une communauté. Cependant, les pages et les chronologies de la communauté seront visibles publiquement et tout le monde peut lire, citer des tweets et signaler les tweets de la communauté. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Twitter veut aider les gens à trouver des communautés qui correspondent à leurs intérêts, ainsi qu’à créer un espace de conversation plus intime, a déclaré la société dans un communiqué.

Les premières conversations des communautés Twitter sont axées sur les chiens, la météo, les baskets, les soins de la peau et l’astrologie. Bien que la création de communautés soit actuellement limitée, la plate-forme de médias sociaux permettra à davantage de personnes de créer des communautés dans les mois à venir. En plus d’ouvrir la création et la modération de la communauté à un plus grand nombre de personnes, il continuera d’affiner les critères d’éligibilité.

« Il y a toujours eu un large éventail de conversations étranges et merveilleuses sur Twitter, mais nous n’avons pas fait assez pour aider à connecter les personnes qui partagent les mêmes choses. Et maintenant, ça change. À partir d’aujourd’hui, nous testons les communautés, un moyen de trouver et de communiquer facilement avec des personnes qui souhaitent parler des mêmes choses que vous », a déclaré David Regan, chef de produit du personnel, Twitter, dans un article de blog.

Les communautés auront des modérateurs qui choisiront le sujet de discussion et pourront inviter les personnes à des conversations. Même les modérateurs peuvent définir les règles de la communauté, alors qu’ils doivent en permanence répondre aux critères d’éligibilité de Twitter. Pour l’instant, les modérateurs de la communauté sont approuvés par Twitter.

À l’heure actuelle, seuls les utilisateurs iOS pourront accéder à la fonctionnalité via un onglet dédié en bas de l’application. La fonctionnalité est également accessible sur le Web, mais les utilisateurs d’Android devront attendre, selon une déclaration officielle de Twitter.

