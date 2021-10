Twitter commence à tester le downvoting sur les réponses, mais ce n’est pas aussi cool qu’il y paraît

Twitter a également précisé que cette fonctionnalité n’est pas comme un bouton Je n’aime pas et ne modifierait pas l’ordre des réponses.

Twitter: Le site de microblogging Twitter a apporté de nombreux changements et effectué de nombreux tests pour améliorer la plate-forme en termes d’expérience utilisateur. Au cours des dernières années, Twitter est devenu un lieu où les abus et le harcèlement sont malheureusement très fréquents, et toute divergence d’opinion est rarement bien accueillie par les côtés opposés sur la plateforme. Depuis lors, la plate-forme essaie de mieux comprendre les utilisateurs pour rendre les conversations plus significatives et plus sûres. Probablement dans le cadre de cela, la plate-forme de médias sociaux avait annoncé en juin qu’elle commencerait à tester la fonction de « vote négatif » pour les réponses à un tweet. Maintenant, il semble que le test ait enfin commencé à être déployé.

Mercredi, Financial Express Online a noté que certains comptes ont la possibilité de voter contre les commentaires, alors que cela n’est pas disponible sur d’autres comptes, ce qui indique clairement que la fonctionnalité est en phase de test.

L’expérience permet aux utilisateurs de voter contre les réponses à un tweet, mais le vote négatif n’est ni rendu public ni partagé avec l’auteur de la réponse. Plusieurs utilisateurs ont partagé des captures d’écran de la fonctionnalité. En plus de la petite icône de vote négatif sous les réponses, les utilisateurs peuvent également voir un message de clarification de Twitter où la société déclare qu’elle teste la fonction de « vote négatif ». La société a également assuré aux utilisateurs qui bénéficient de cette fonctionnalité que les votes négatifs ne seraient ni rendus publics ni partagés avec l’auteur, ajoutant qu’il s’agissait d’une expérience pour aider Twitter à comprendre ce que les utilisateurs trouvaient pertinent pour les conversations sur la plate-forme.

Le bouton de vote négatif semble avoir fait son chemin vers de nombreux utilisateurs dans le monde, mais ce n’est qu’une partie de l’expérience. Les utilisateurs d’iOS Twitter pourraient bientôt voir différentes icônes pour voter pour ou contre une réponse, mais actuellement, la première ne semble pas avoir été déployée parmi les utilisateurs. L’expérience comporte deux parties : une qui permet aux utilisateurs de voter pour ou contre une réponse à l’aide de l’icône de flèche, et l’autre qui utilise l’icône de pouce levé ou de pouce vers le bas pour la même chose.

Cependant, Twitter a également précisé que cette fonctionnalité n’est pas comme un bouton de dégoût et ne modifierait pas l’ordre des réponses. Cela semble être vrai car aucun effet du vote négatif n’a encore été observé sur les conversations.

Il est important de noter ici que Twitter a déclaré que la fonctionnalité était en cours de déploiement à des fins de recherche, ce qui signifie qu’elle pourrait ne jamais voir le jour en ce qui concerne les versions officielles.

