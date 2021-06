Twitter commence à tester les fonctionnalités de monétisation de contenu pour les utilisateurs avec Ticketed Spaces, Super Follows

in

Espaces Twitter : Spaces, qui est la réponse de Twitter à la plate-forme de chat audio en direct Clubhouse, teste actuellement une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de monétiser les conversations qu’ils hébergent. Ticketed Spaces est actuellement testé parmi les utilisateurs d’iOS et d’Android Twitter basés aux États-Unis, et pour participer aux tests, les utilisateurs doivent postuler séparément via l’application mobile du site Web de microblogging. Un petit groupe d’utilisateurs serait alors sélectionné pour les tests.

À l’heure actuelle, le plan de monétisation permettrait aux utilisateurs de facturer entre 1 $ et 999 $ à leurs abonnés pour accéder à l’un des espaces audio sociaux qu’ils hébergent. chambre. Afin de vérifier si un utilisateur est éligible ou non pour postuler au programme, il doit se rendre sur l’onglet « monétiser » dans la barre latérale de l’application mobile principale de Twitter.

En dehors de cela, la plate-forme de médias sociaux cherche également à tester une autre fonctionnalité de monétisation appelée Super Follows, en vertu de laquelle un utilisateur pourrait facturer ses abonnés en échange de la fourniture de contenu exclusif. Pour cela, un utilisateur aurait la possibilité de facturer 2,99 $, 4,99 $ ou 9,99 $ par mois à ses abonnés. Pour participer à cela également, les utilisateurs devraient postuler séparément en accédant à l’onglet « monétiser » dans la barre latérale.

Actuellement, Twitter prévoit d’autoriser les participants du groupe de test à conserver 97% du montant qu’ils gagnent à partir des espaces payants ou des super suivis après que la commission d’achat dans l’application ait été déduite par la plate-forme iOS ou Android. Cependant, dans les cas où un utilisateur gagne 50 000 $, la commission de Twitter passerait de 3 % à 20 %, que l’utilisateur utilise une application iOS ou Android.

Ce développement intervient peu de temps après que Twitter a publié un service de monétisation par abonnement pour lui-même, appelé Twitter Blue, qui offrirait plusieurs fonctionnalités premium à travers l’application. Avec ces nouvelles fonctionnalités, cependant, la plate-forme semble viser à cibler les créateurs de contenu qui souhaitent gagner de l’argent avec leur contenu sans avoir à s’associer avec des annonceurs. Il n’est pas sûr que ces fonctionnalités soient lancées, car cela dépend des commentaires du groupe de test, mais étant donné que cela allégerait le fardeau du jumelage avec les annonceurs des créateurs de contenu, il semble qu’il n’y ait pas raison pour laquelle le long métrage ne verrait pas le jour.

