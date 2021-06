Twitter commence à tester les publicités de flotte – WWD

Fleets, le contenu de Twitter en train de disparaître pour les « pensées momentanées », ressemble encore plus à la fonctionnalité Stories de ses rivaux, grâce à une nouvelle expérience publicitaire lancée mardi.

Justin Hoang, chef de produit senior sur Twitter, et Austin Evers, responsable marketing produit mondial, ont comparé les publicités à des « panneaux d’affichage » dans un article de blog révélant le test.

« Apparaissant entre les flottes de personnes qui partagent des photos du parc canin de Fort Funston ou une vidéo de leur promenade matinale autour d’un café à Williamsburg, les publicités de flotte visent à relier votre message au quotidien », ont-ils écrit. « Les annonces de flotte sont un espace pour que les marques soient créatives : allez dans les coulisses, demandez à un créateur de prendre en charge votre compte ou partagez une prise de vue à chaud. »

Mais contrairement aux panneaux d’affichage typiques, qui sont vendus à n’importe quelle entreprise et visibles par le public, la portée est beaucoup plus étroite, avec seulement une poignée d’annonceurs et un public limité d’utilisateurs mobiles américains.

Ce qu’ils verront, ce sont des publicités de flotte verticales en plein écran définies au format 9:16 avec des photos ou des vidéos d’une durée maximale de 30 secondes. Les entreprises peuvent également inclure une incitation à l’action « glisser vers le haut », afin que les téléspectateurs puissent faire des choses comme acheter des produits en vedette ou obtenir plus d’informations. Ils obtiennent également des données sur les performances de leurs campagnes de flotte, y compris les impressions, les visites de profil, les clics, les visites de sites Web et d’autres détails, tels que les métriques vidéo telles que les vues, les démarrages, les achèvements, etc.

Les flottes viennent d’être lancées en novembre dernier, donc l’entreprise cherche toujours à savoir qui l’utilise et comment. Mais il y a certaines choses dont Hoang et Evers semblent sûrs : les gens aiment le contenu, ainsi que ces types d’annonces verticales.

« Nous savons d’après les recherches que plus de 75 % des personnes déclarent aimer les publicités dans ce format et parmi celles qui utilisent des flottes, 73 % des personnes disent qu’elles parcourent ce que les autres partagent», ont-ils déclaré dans le blog, ajoutant l’entreprise s’efforce de s’assurer que les placements ne semblent pas intrusifs.

Quoi qu’il en soit, Twitter semble déterminé à développer la fonctionnalité en une offre plus robuste et un générateur de revenus potentiel – ce qui est notable, compte tenu de la lenteur de la monétisation de la plate-forme principale elle-même. Il a fallu quelques années à Twitter pour mûrir depuis sa genèse en 2006 pour expérimenter la publicité, et encore plus pour lancer officiellement des publicités en 2013.

Aujourd’hui, la société voit sa participation dans les publicités augmenter, avec des revenus publicitaires de 899 millions de dollars déclarés au premier trimestre 2021. Selon Twitter, son activité publicitaire a bondi de 32% en un an. Ce n’est pas tout à fait surprenant, compte tenu de la façon dont la pandémie a stimulé l’engagement en ligne sur les principales plateformes de médias sociaux et les marchés en ligne.

Mais en substance, la plate-forme est toujours en train de rattraper son retard par rapport à sa concurrence plus jeune. Bien qu’il puisse être plus ancien qu’Instagram et Snapchat, les fonctionnalités Stories de ces derniers diffusent des publicités depuis quatre ans et sept ans, respectivement.

Twitter semble plus désireux de suivre le rythme ces derniers temps, du moins en ce qui concerne le développement, qu’il s’agisse de faire tourner Spaces, sa variation sur la plate-forme audio uniquement Clubhouse, ou d’encourager la civilité dans les médias sociaux en obligeant les utilisateurs à faire une pause et à repenser les tweets éventuellement offensants. Et, comme d’autres plates-formes, il vante la prise en charge de la communauté des créateurs avec une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de donner un pourboire aux gens pour le contenu qu’ils aiment.

Selon l’entreprise, cela ne prend pas une part des dons effectués via la fonction Tip Jar. Peut-être que ce ne sera jamais le cas, surtout s’il lance des abonnements payants, comme l’attendaient les experts de Twitter depuis un certain temps maintenant. Ou s’il parvient à faire de la publicité de Fleet quelque chose de plus qu’éphémère.