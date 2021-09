Twitter commence à tester publiquement les réactions de Tweet de style Facebook

in

La série d’expériences en cours de Twitter se poursuit alors que la société commence à tester publiquement ses nouvelles réactions de type Facebook.

L’annonce a été faite jeudi par un membre de l’équipe de conception de Twitter. La fonctionnalité vise à donner aux utilisateurs des moyens supplémentaires de s’exprimer et de s’engager avec des tweets “quand un simple Like ne suffit pas”.

Nous avons entrepris d’atténuer ces problèmes en explorant les comportements qu’un Like surchargé incitait sur Twitter. Après de nombreuses recherches, nous avons constaté que les gens utilisaient de nombreuses solutions de contournement pour faire quelque chose qu’ils souhaitaient : exprimer rapidement et de manière significative ce qu’ils pensaient d’un élément de contenu

Étant donné qu’un J’aime a été le seul moyen de réagir à un tweet en dehors des feuilles de retweet, il est logique que Twitter introduise une telle fonctionnalité. La société s’est récemment préoccupée de trouver des moyens pour les utilisateurs de s’engager et de tweeter davantage, en particulier après l’échec des flottes.

Ce n’est pas non plus la première fois que des réactions de Tweet sont repérées, la fonctionnalité étant divulguée périodiquement depuis au moins la mi-2020 et la société aurait testé les réactions des emoji depuis 2015.

Twitter a apparemment envisagé de nombreuses réactions et styles différents avant de s’installer sur cet ensemble initial. Il comprend un emoji pensant, une larme, un rire, des applaudissements et un cœur. Notamment, il n’y a pas de pouce vers le bas ou de moyen pour quelqu’un d’exprimer qu’il n’aime pas un tweet.

Il a été expliqué que l’équipe de conception s’est arrêtée sur cet ensemble de réactions initiales en examinant les manières dont les utilisateurs s’engageaient sur Twitter. Cela incluait les emojis et les émotions les plus couramment utilisés qui résonneraient dans toutes les cultures.

L’équipe a également testé différentes manières de saisir les réactions et comment elles apparaîtraient sur le tweet.

Ce n’est que le début de Tweet Reactions. Nous continuerons à examiner comment l’ensemble de réactions initiales est utilisé pour comprendre si et comment nous devons les modifier au fil du temps. En attendant, nous le déployons lentement pour les gens de 🇹🇷 alors si vous pouvez l’essayer et dites-nous ce que vous en pensez ! pic.twitter.com/ix9d2lBJkT – J (@jtwdesign) 9 septembre 2021

Malheureusement, les nouvelles réactions aux Tweets ne sont actuellement testées qu’en Turquie sur iOS, le Web et les meilleurs téléphones Android. Pour l’instant, on ne sait pas si et quand ils viendront dans d’autres régions.

La dernière expérience survient juste après que Twitter a lancé Communautés comme alternative à Reddit et aux groupes Facebook.

