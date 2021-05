Twitter commence à tester publiquement Tip Jar, ne réduit pas les paiements

Twitter a commencé à tester publiquement sa fonction de pourboire, baptisée «Tip Jar». La fonctionnalité se déploie sur les appareils mobiles, y compris les meilleurs téléphones Android, et permet aux utilisateurs de payer pour leurs comptes préférés à l’aide de divers services. Les services de paiement intégrés incluent Cash App, Venmo, Paypal, Patreon et Bandcamp.

Pour accéder à la fonctionnalité, les utilisateurs doivent accéder à un compte avec la fonction de pourboire activée et sélectionner l’icône d’argent, qui leur présentera une liste de méthodes de paiement parmi lesquelles choisir. En sélectionnant un, l’utilisateur sera dirigé vers l’application, où il sera automatiquement invité à payer la personne appropriée.

Vous pouvez voir comment le processus fonctionne dans l’annonce de Twitter ci-dessous:

montre ton amour, laisse un pourboire teste maintenant Tip Jar, une nouvelle façon de donner et de recevoir de l’argent sur Twitter 💸 plus à venir bientôt … pic.twitter.com/7vyCzlRIFc – Twitter (@Twitter) 6 mai 2021

La fonction Tip Jar a été repérée pour la première fois le mois dernier, avec un autre regard sur “Super Follows”. En février, Twitter a annoncé que Super Follows et les communautés faisaient partie des fonctionnalités sur lesquelles la plate-forme sociale travaillait pour fournir aux influenceurs un moyen de monétiser leur contenu. Le pourboire est une autre fonctionnalité sur laquelle la plate-forme travaille, et l’annonce d’aujourd’hui montre qu’elle est presque prête pour les heures de grande écoute.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Selon Twitter, ce test initial permettra uniquement à certains comptes d’accepter de l’argent, y compris des influenceurs, des journalistes, des organisations à but non lucratif, etc. N’importe qui peut cependant donner un pourboire aux utilisateurs, à condition que vous utilisiez Twitter en anglais. Les utilisateurs d’Android peuvent également donner des pourboires depuis les espaces Twitter.

Pour les comptes ayant accès au Tip Jar, il peut être activé en accédant à «modifier le profil», où l’option sera disponible au bas de la page. L’activer permettra à l’utilisateur d’entrer ses noms d’utilisateur pour diverses applications de paiement.

La meilleure partie? Twitter déclare qu’il ne retire aucun des conseils que les utilisateurs reçoivent:

Tip Jar est un moyen facile de soutenir les voix incroyables qui composent la conversation sur Twitter. C’est une première étape dans notre travail pour créer de nouvelles façons pour les gens de recevoir et de montrer leur soutien sur Twitter – avec de l’argent.

Twitter déclare qu’il étendra éventuellement son Tip Jar à plus d’utilisateurs et le rendra disponible dans plus de langues. Pendant ce temps, l’annonce tweetée suggère qu’il y a “plus à venir bientôt …”, ce qui signifie que nous devrions nous attendre à en savoir plus sur Tip Jar.

Que pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité de pourboire de Twitter?

Aucun sous-sol nécessaire

Demeo pratique: Donjons et Dragons pour le reste d’entre nous

Demeo amène le monde des jeux de plongée dans les donjons sur table au monde virtuel, en commençant par la réalité virtuelle. Rassemblez-vous avec des amis, socialisez et élaborez une stratégie jusqu’à la fin de chaque donjon généré de manière procédurale.