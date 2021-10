Twitter commencera à diffuser des publicités entre les réponses aux tweets | La technologie

La nouveauté de Twitter a la publicité comme protagoniste, le réseau social Blue Bird commencera à afficher des publicités entre les commentaires des tweets.

La publicité est quelque chose qui ne convainc pas tout à fait beaucoup de gens et, surtout, les utilisateurs qui peuplent les réseaux sociaux. Et, il est difficile d’intégrer des publicités de qualité et qu’elles ne soient pas forcées sur des plateformes comme, par exemple, Twitter.

Le réseau social blue bird a décidé de commencer à tester un nouveau système d’intégration de publicités. La stratégie peut ne pas recevoir l’accueil attendu, mais Twitter souhaite afficher des publicités dans les réponses aux tweets.

Oui, vous avez bien lu. Désormais, sur Twitter, nous trouverons des publicités entre les différentes réponses que nous lisons ou écrivons. La vérité est qu’il n’est pas très compréhensible que le réseau social ait décidé de suivre cette voie.

Ce qu’on a vu par l’annonce faite par un porte-parole du réseau social dans un tweet, c’est que les annonces peuvent apparaître après le premier, troisième ou huitième commentaire. Le design de ces annonces sera au format carte.

À partir d’aujourd’hui, nous essayons quelque chose de différent et testons un nouveau format d’annonce dans les conversations Tweet. Si vous faites partie de ce test (qui est global ; sur iOS et Android uniquement), vous verrez des publicités après la première, la troisième ou la huitième réponse sous un Tweet. ️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp – bruce.falck () 🦗 (@boo) 13 octobre 2021

Au niveau de l’inconfort visuel, la vérité est qu’ils ne sont pas aussi choquants qu’on pourrait le croire au premier abord. Bien entendu, vous devrez également voir le nombre d’annonces pouvant apparaître dans un même fil de conversation.

Et, est-ce que le problème se situe exactement là. Alors que ceux sur Twitter indiquent qu’ils n’apparaissent ou peuvent apparaître qu’après un numéro de réponse spécifique, l’algorithme peut finir par faire ce qu’il veut et afficher trop de publicités.

Il y aura plus de changements sur Twitter, mais aucun ne sera celui que tous les community managers demandent : vous ne pourrez pas encore éditer les tweets.

Il ne faudra pas attendre que cette fonctionnalité atteigne les appareils mobiles et, c’est qu’elle l’a déjà fait. Ceux sur Twitter ont commenté qu’il est testé à l’échelle mondiale sur les appareils mobiles Android et iOS.

La version desktop de Twitter est gratuite pour le moment des annonces entre les différents messages. Nous devrons attendre de voir comment cela fonctionne ou si les utilisateurs finissent par s’adapter à ce nouveau mode de publicité.