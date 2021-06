Twitter commencera à diffuser des publicités sur les flottes | La technologie

Les annonces atteindront également les flottes Twitter, la société vient d’annoncer que les entreprises disposent d’un système de publicité disponible au sein de la section flottes.

Les flottes Twitter sont une copie des histoires Instagram et celles-ci, à leur tour, un plagiat de Snapchat. La principale différence est que les histoires Twitter n’ont pas eu les bons résultats que les histoires Instagram ont fait et font.. Il est étrange de consommer le contenu des Flottes et sa fonction première n’est pas très claire non plus.

L’arrivée de ces histoires a fait sensation et, il semble, que la tâche qu’ils avaient à l’époque était de les faire évoluer au point de pouvoir les monétiser et ils en sont déjà arrivés là. Dans un post sur le blog officiel de Twitter, l’arrivée des annonces aux Flottes a été annoncée à partir du 1er juin..

Ces publicités peuvent être à la fois des images et des vidéos, ce dernier contenu peut avoir une durée allant jusqu’à trente secondes. Le format est forcément vertical et allongé, en effet, ils le précisent et il doit être 9h16. De plus, les entreprises auront des fonctionnalités telles que le placement d’un lien dans la publication.

Pour accéder au lien, l’utilisateur devra faire le geste de glisser vers le haut et ainsi il s’ouvrira dans le navigateur par défaut. Twitter avait tout très bien planifié, car avec l’arrivée de ces publicités, de nouveaux outils de mesure font également leur apparition afin que les entreprises puissent contrôler l’interaction avec leurs publicités.

Nous apportons pour la première fois des publicités verticales en plein écran sur Twitter 📣Annonce de notre projet pilote pour les publicités de flotte. En savoir plus – Twitter Business (@TwitterBusiness) 1er juin 2021

La vérité est qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas eu beaucoup d’annoncesMais ce n’est qu’une question de temps avant que les entreprises ne commencent à tester ces nouvelles méthodes publicitaires. Nous devrons également voir le type de contenu qui est annoncé et si l’irruption parmi les flottes finit par être gênante.

Il y aura plus de changements sur Twitter, mais aucun ne sera celui que tous les community managers demandent : vous ne pourrez pas encore éditer les tweets.

Pour le moment, la seule chose à faire est d’attendre et de voir comment ce nouveau système publicitaire évolue. Bien sûr, les rumeurs indiquent également que nous commencerons bientôt à voir de nouvelles fonctionnalités au sein de Twitter, telles qu’un système d’abonnement pour les créateurs.