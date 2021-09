Twitter Commerce arrive, avec ses diverses expériences d’achat se terminant sur la prochaine étape

Les gens seront-ils ouverts au shopping via tweet ?

Nous sommes bientôt sur le point de le découvrir, avec Twitter développant une gamme de nouveaux outils d’achat qui fourniront à terme des listes de produits directes et en flux, liées aux profils d’entreprise dans l’application, ce qui permettra aux utilisateurs de Twitter à la fois d’enregistrer des listes de produits et faire des achats, directement à partir du contenu tweeté dans l’application.

La dernière avancée sur ce front réside dans l’arrivée d’un nouvel onglet « Achats » dans les profils d’utilisateurs, actuellement lié au lancement de son option Super Follows, et affichant tous les abonnements et/ou billets numériques achetés dans l’application.

Mais cela indique également un potentiel supplémentaire pour la liste des achats de produits, lié aux expériences de commerce électronique plus larges de Twitter.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par l’utilisateur Chris Floyd (et partagé par Matt Navarra), certains utilisateurs voient maintenant le nouvel onglet « Achats » apparaître dans leur liste de fonctions Twitter. Lorsque vous appuyez dessus, il affiche un enregistrement de tous les abonnements ou des espaces payants que vous avez payés dans l’application, fournissant un enregistrement de vos articles numériques achetés, conformément aux offres de monétisation en expansion de Twitter.

Mais c’est aussi là que Twitter répertoriera les produits achetés via l’application, ce qui n’est pas encore une option, mais cela arrive, comme Twitter l’a indiqué dans sa présentation de la Journée des analystes en février.

Les listes de produits de Twitter sont actuellement en cours de développement sur plusieurs fronts. Premièrement, il y a les nouveaux panneaux d’affichage de produits pour les profils professionnels, que Twitter teste actuellement avec un petit groupe d’entreprises aux États-Unis.

Comme vous pouvez le voir dans ces maquettes partagées par Twitter, les profils professionnels auront un nouveau panneau d’affichage personnalisable, au-dessus du flux de tweet, où les marques pourront afficher soit des informations commerciales supplémentaires, une liste App Store, une galerie d’images, ou un ensemble de produits dans un carrousel de boutique (notez également le CTA « Tout magasiner » au-dessus du flux d’images principal).

Twitter a lancé le test en direct de son nouveau module Shop en juillet, qui permet aux utilisateurs de :

« … faites défiler le carrousel de produits et appuyez sur un seul produit pour en savoir plus et acheter – de manière transparente dans un navigateur intégré à l’application, sans avoir à quitter Twitter »

En outre, Twitter teste également les affichages de produits dans les tweets, offrant un autre moyen de générer une réponse directe de votre activité de tweet.

Ces mises à jour, en plus de sa nouvelle section « Achats », indiquent la prochaine étape du commerce sur la plate-forme, qui prendra un certain temps à se développer, mais qui est en effet bien avancée, avec tous les aspects maintenant en déploiement réel, dans au au moins une certaine capacité, pointant vers une annonce plus importante à venir.

Mais tandis que Twitter s’efforce d’accélérer l’innovation de ses produits, sa transition vers le commerce électronique prendra du temps. Idéalement, vous supposeriez que Twitter voudrait que ces nouvelles options soient publiées avant la prochaine ruée vers les achats des Fêtes, mais avec seulement 112 jours avant Noël, cela semble de plus en plus improbable, d’autant plus qu’il teste simultanément Super Follows, Twitter Blue, les espaces payants et ses autres options de paiement.

Mais ça vient. Encore une fois, vous pouvez voir à partir de ces différents tests que les bases du commerce de tweet sont en train d’être posées, et très bientôt, vous pourrez en effet acheter via tweet, offrant un autre moyen pour les marques de générer plus d’exposition pour leurs produits, et pour les utilisateurs de Twitter. pour acheter immédiatement à partir d’une annonce de produit ou d’un tweet de vente.

Ce qui sera un grand pas – mais étant donné l’intérêt croissant pour les achats en ligne de manière plus générale, il est logique que Twitter s’efforce de s’aligner sur ce changement.

Au milieu des blocages de COVID, le commerce électronique a connu une énorme augmentation, les Américains étant désormais sur la bonne voie pour dépenser un record de 1 000 milliards de dollars en ligne en 2022. Le changement d’achat numérique a accéléré une tendance à plus long terme vers la commodité de l’achat en ligne, et en tant que Par conséquent, presque toutes les plateformes cherchent désormais à intégrer des options d’achat direct dans leurs applications et outils, et à rencontrer les consommateurs là où ils cherchent de plus en plus à dépenser.

Cela fonctionnera-t-il pour Twitter, en particulier ? C’est impossible à dire, mais des recherches antérieures ont montré qu’environ 74% des utilisateurs de Twitter suivent les marques dans l’application pour se tenir au courant des dernières nouvelles et changements sur les produits.

Il va donc de soi que pouvoir effectuer un achat sur la base de telles annonces serait l’extension logique, et avec Twitter désireux d’explorer d’autres moyens de maximiser son potentiel de monétisation et d’utilisation, il est logique qu’il passe aux prochaines étapes. avec cette expérience.

Ce n’est pas encore là, mais ça arrive, ce qui pourrait être un autre élément clé à prendre en compte dans la planification de votre tweet à l’avenir.