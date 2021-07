Twitter compte sur ses utilisateurs pour lancer de nouvelles mesures de confidentialité

07/08/2021 à 11:51 CEST

Twitter a partagé des concepts pour quatre fonctionnalités qui pourraient donner aux utilisateurs plus de contrôle sur qui peut voir, lire et trouver leurs comptes, et souhaite des commentaires du public sur ce qu’il affiche. La première de ces fonctionnalités permettrait aux personnes disposant de comptes protégés de faire plus facilement leurs tweets sont visibles publiquement dans les cas où ils souhaitent répondre à des non-abonnés. “Si vous avez un compte protégé et que vous répondez à quelqu’un qui ne vous suit pas, vous ne savez peut-être pas qu’il ne peut pas voir votre réponse”, a expliqué l’un des développeurs de Twitter.

Une autre fonctionnalité potentielle aiderait ceux qui ont plusieurs comptes. Un premier concept partagé par Emara montre un élément d’interface qui vous permettrait de passer à un autre compte directement à partir de la fenêtre principale de Twitter. De plus, la nouvelle interface permettrait de voir, en un coup d’œil, le nom, l’identifiant et le le statut de confidentialité de vos comptes, le tout en un seul endroit.

Les deux autres concepts partagés par Emara se concentrer davantage sur la confidentialité. L’un de ces détails est une fonctionnalité qui contacterait périodiquement les utilisateurs pour voir s’ils sont satisfaits de leurs paramètres de détection et de conversation actuels et faciliterait leur modification au besoin sans visiter le menu des paramètres de l’application. Enfin, la seconde créerait un système pour vous avertir lorsque des personnes recherchent votre nom d’utilisateur et vous donnerait plus de contrôle sur la possibilité de découvrir votre compte de cette façon. C’est quelque chose qui pourrait être important pour limiter le harcèlement en ligne.