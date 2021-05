Twitter confirme l’abonnement payant “ bleu ” avec des thèmes de couleur et des icônes alternatives dans l’application iOS

Plus tôt ce mois-ci, la chercheuse en applications Jane Manchun Wong a révélé que Twitter travaillait sur un nouveau service appelé «Twitter Blue», qui est essentiellement un abonnement payant qui ouvre de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs du réseau social. Twitter a maintenant tranquillement confirmé l’existence de l’abonnement «Blue», et maintenant Wong révèle qu’il apporte des thèmes de couleurs et des icônes alternatifs à l’application iOS de Twitter.

La confirmation est venue via la page d’application officielle de Twitter dans l’App Store iOS, qui indique désormais que l’application a un achat intégré appelé «Twitter Blue». Cela confirme également la rumeur du prix de ce nouveau service, qui coûtera 2,99 $ par mois aux États-Unis.

Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible pour les utilisateurs, Wong a obtenu des captures d’écran des fonctionnalités qui seront déverrouillées avec Twitter Blue sur l’iPhone. Les abonnés payants pourront changer la couleur d’accentuation de l’application Twitter, qui est bleue par défaut. Les autres options disponibles sont le jaune, le rouge, le violet, l’orange et le vert.

En plus du thème de couleur, Twitter Blue inclut des icônes alternatives pour son application iOS – qui est basée sur une fonctionnalité introduite avec iOS 10.3. Il y a des icônes en rose, violet, vert, orange, noir, le bleu traditionnel et une estampillée de rayures bleues et violettes.

Les abonnés de Twitter Blue pourront également organiser leurs tweets préférés dans différentes collections, annuler rapidement les tweets envoyés et accéder à un mode de lecture qui transforme les longs fils en «texte facile à lire». On ne sait toujours pas quand Twitter prévoit d’annoncer officiellement l’abonnement Blue payant.

Dans le même temps, Twitter a déjà annoncé Super Follow – qui permettra aux utilisateurs de payer pour accéder aux tweets, aux flottes et à d’autres contenus exclusifs des créateurs. Le réseau social a également annoncé une nouvelle fonctionnalité Tip Jar pour soutenir les créateurs de contenu directement via leurs profils ou Live Spaces.

