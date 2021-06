Twitter confirme le prix du service d’abonnement Twitter Blue en Inde “pas encore déterminé”

Twitter Blue est un service au sein de l’application Twitter principale pour lequel les utilisateurs devront payer un supplément pour pouvoir accéder aux fonctionnalités premium

Twitter bleu : Quelques jours après que le prix du modèle d’abonnement payant de Twitter Twitter Blue pour l’Inde a été révélé sur l’App Store d’Apple, la société a précisé que le prix mentionné avec la mise à jour n’était pas finalisé. Twitter Blue est un service d’abonnement du site de microblogging qui comprend plusieurs fonctionnalités premium, y compris une option pour “annuler” les tweets, et la mise à jour contenant la prise en charge de ce service a été publiée il y a trois jours sur l’App Store pour les appareils iOS et Google Play Store pour Android et il a mentionné Twitter Blue comme un achat intégré. Alors que la mise à jour Android n’indiquait pas le prix de cet achat intégré, Apple App Store a cité le prix de Twitter Blue à Rs 269.

Jeudi, Twitter a annoncé le déploiement de son nouveau service d’abonnement sur les marchés australien et canadien, où la fonctionnalité sera testée en premier. La disponibilité sur d’autres marchés, y compris l’Inde, sera régie par la réponse qu’elle recevra sur les marchés tests.

En conséquence, un porte-parole de Twitter a confirmé à Financial Express Online que les prix du service d’abonnement n’avaient été déterminés que pour ces deux pays. « Nous n’avons pas encore déterminé les prix pour les marchés autres que l’Australie et le Canada. Nous avons l’intention d’apprendre de ces deux premiers marchés, d’itérer et d’améliorer le produit au fur et à mesure », a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Cela signifie essentiellement que le prix indiqué pour Twitter Blue sur l’App Store d’Apple est arbitraire (peut-être une conversion automatisée par l’App Store) et peut être modifié lorsque l’entreprise décide de le lancer en Inde. Cela suggère également que les prix de 2,99 $ pour la fonctionnalité aux États-Unis et de 2,49 livres au Royaume-Uni étaient probablement également arbitraires.

Notamment, Twitter Blue est un service au sein de l’application Twitter principale pour lequel les utilisateurs devront payer un supplément pour pouvoir accéder à des fonctionnalités premium telles que “Annuler Tweet”, qui permettra aux utilisateurs de rédiger un tweet peu de temps après sa publication, “Bookmark Folder ‘, grâce auquel les gens pourront organiser leurs tweets favoris dans des dossiers, et le ‘Mode lecteur’ qui leur permettra de lire plus facilement les longs fils de discussion.

