Twitter confirme qu’il gère le service Project Guardian pour protéger les comptes VIP des trolls et des ennemis

Twitter « Gardien de projet » : Twitter a un « Project Guardian » secret qui protège les utilisateurs ayant un grand nombre de followers, ainsi que les personnages controversés contre les attaques de haineux et de trolls. Un rapport de Bloomberg a indiqué que le site de microblogging maintient une liste de nombreux utilisateurs – se chiffrant en milliers – qui pourraient être considérés par Twitter comme étant à haut risque de harcèlement. Parmi cette liste figurent des athlètes professionnels, des musiciens, des journalistes et d’autres utilisateurs qui sont importants, même si l’importance est momentanée.

Il est dit que lorsque l’entreprise reçoit des signalements abusifs liés à des publications dans le cadre de l’un de ces comptes, l’équipe de modération de contenu de Twitter traite ces signalements en priorité. Cela pourrait être dû au fait que Twitter souhaite empêcher la diffusion de contenu préjudiciable, tout en essayant de satisfaire les utilisateurs de premier plan dans le but de les empêcher de dénoncer le harcèlement répandu sur la plate-forme.

Qui peut être inclus dans le « Project Guardian » de Twitter ?

Selon Bloomberg, le projet a été confirmé, et il a cité le responsable de l’intégrité du site de Twitter, Yoel Ruth, disant qu’une série de personnes composent la liste sous « Project Guardian », toutes n’étant pas des célébrités. En fait, Twitter peut également inclure des utilisateurs qui sont pris dans des drames viraux sur Twitter, mais la plupart du temps, ces utilisateurs sont ajoutés temporairement, Twitter supprimant ces utilisateurs une fois leur renommée terminée.

En fait, parfois, Twitter peut lui-même ajouter des utilisateurs qui reçoivent beaucoup de messages haineux ou abusifs, même sans que l’utilisateur s’en rende compte. D’un autre côté, des utilisateurs très en vue peuvent parfois, par l’intermédiaire de leurs managers, demander à Twitter de fournir plus de protection.

La liste comprenait les maquilleurs James Charles, l’ancien commissaire américain de la FDA Scott Gottlieb et l’activiste égyptien Wael Ghonim dans le passé, et la plate-forme a également utilisé le projet pour protéger les journalistes couvrant des domaines controversés.

