Twitter considère que ses « Spaces » ne sont peut-être pas sûrs

11/12/2021 à 15h53 CET

Depuis que Twitter Espacios a fait ses débuts plus tôt cette année, des centaines de personnes sont connues pour avoir rejoint les discussions audio en direct menées par « Les partisans des talibans, les nationalistes blancs et les militants anti-vaccins qui ont semé la désinformation sur le coronavirus ». Twitter ne disposait pas des outils de modération nécessaires pour lutter contre le harcèlement, la violence et les discours de haine dans les espaces.

Les espaces ne disposent pas de modérateurs humains ou de technologies capables de surveiller l’audio en temps réel. L’audio est beaucoup plus difficile à vérifier automatiquement que le texte. Jusqu’à maintenant, Twitter a fait confiance à la communauté pour signaler les espaces qui, selon eux, violent les règles de l’entreprise. Cependant, si un hôte utilise la fonctionnalité comme haut-parleur pour partager des opinions transphobes, racistes ou fanatiques et que son public est d’accord avec eux, il semble peu probable qu’un auditeur signale la discussion à l’équipe de sécurité de Twitter.

Twitter a aidé certaines de ces discussions à devenir virales. Étant donné que ces espaces accumulaient un large public, les systèmes ont compris qu’ils étaient populaires et les ont automatiquement promus auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs.