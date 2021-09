Twitter continue de faire rôtir James Corden, mais restera-t-il dans le Late Late Show sur CBS?

James Corden est un incontournable de la télévision de fin de soirée depuis plusieurs années maintenant et a apparemment construit un public dévoué dans le processus. Cependant, la personnalité de la télévision et l’acteur occasionnel se sont retrouvés à la merci du public dans un certain nombre de cas. Cela a généralement pour résultat que Corden est éclairé par des commentateurs sur Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux. Mais au milieu de toutes les critiques, envisage-t-il toujours de rester chez CBS en tant qu’hôte de The Late Late Show ? Eh bien, il semble que nous ayons une réponse.