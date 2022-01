Twitter continue d’essayer de convaincre les utilisateurs avec de nouveaux formats et maintenant de courtes vidéos réagissent aux tweets | La technologie

Ce qui est nouveau sur Twitter, c’est la possibilité de faire une réaction vidéo aux tweets que les gens publient, ressemblant trop à ce que fait TikTok avec les commentaires.

Les chemins empruntés par Twitter pour ne pas ajouter la fonctionnalité souhaitée par tout le monde sont imprévisibles. Et, est-ce que tout utilisateur de Twitter pense que le meilleur ajout au réseau social est un bouton pour modifier les tweets. Au lieu de cela, les birdies offrent la possibilité de réagir aux tweets avec des vidéos.

Oui, vous avez bien lu. Ce que Twitter veut, c’est qu’au lieu de citer un tweet, d’écrire quelques caractères puis de le publier, c’est que nous enregistrions une réaction vidéo commentant ledit tweet. Allez, ils essaient d’amener les utilisateurs à adopter leurs propres réactions à partir de réseaux sociaux comme TikTok.

Et, c’est que, dans Twitter ce qui prime ce sont les personnages et la lecture. C’est un réseau social né pour que les utilisateurs écrivent et lisent. Oui, ils prennent en charge les vidéos et les photos ; mais dans la majeure partie du réseau social, ce que nous trouvons, ce sont des lettres. D’autre part, TikTok est né pour proposer de courtes vidéos à la viralité exponentielle.

La nouvelle façon de réagir aux tweets n’est disponible que pour un petit groupe d’utilisateurs et tous doivent avoir un iPhone. Oui, pour ne rien arranger, ceux sur Twitter laissent de côté toute personne intéressée qui avait un téléphone avec le système d’exploitation Google dans sa poche ; seuls Apple sont pris en charge.

Les vidéos de réaction aux Tweets peuvent désormais commencer sur Twitter ! pic.twitter.com/1E30F8rKYh – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 6 janvier 2022

Il s’agit toujours d’une fonctionnalité d’essai et peut ne pas être une réalité pour tous les utilisateurs.. Twitter a une vaste expérience en essayant de nouvelles choses qui, heureusement ou malheureusement, ne finissent pas de fonctionner au sein de sa plate-forme.

Nous devrons attendre pour voir les actions vidéo avoir l’accueil attendu par ceux sur Twitter, même s’il est fort probable qu’elle finira par être laissée dans le pipeline. Espérons que le réseau social commence à se rendre compte que ces nouvelles fonctionnalités contribuent peu et que les utilisateurs veulent des tweets modifiables.