Twitter crée une équipe crypto pour explorer les Dapps et les NFT

Twitter met en place une équipe qui se penchera sur la technologie blockchain, la crypto, les Dapps et les jetons non fongibles. Grâce à cette équipe, le géant des médias sociaux prévoit de dynamiser le secteur de la technologie décentralisée.

L’équipe sera dirigée par Tess Rinearson, qui a précédemment travaillé sur le développement de Tendermint Core. Rinearson a également travaillé sur d’autres initiatives importantes telles que Cosmos et Chain.com.

Twitter construit une unité de cryptage

Rinearson a révélé des détails sur la création de cette équipe dans un fil Twitter. Cette équipe travaillera ensemble pour enquêter sur les secteurs des crypto-monnaies, de la blockchain et d’autres technologies décentralisées.

« Je suis ravi de partager que j’ai rejoint Twitter pour diriger une nouvelle équipe axée sur la crypto, la blockchain et d’autres technologies décentralisées, y compris et au-delà des crypto-monnaies. »

Il a également affirmé que l’équipe travaillerait également à améliorer les fonctionnalités de la fonction de basculement de Twitter actuellement prise en charge par Bitcoin (BTC / USD). De plus, l’équipe travaillera également à faire de Twitter une plate-forme de médias sociaux plus cryptée.

Au fur et à mesure que je construis l’équipe, nous travaillerons pour découvrir ce que la crypto peut faire pour Twitter, ainsi que ce que Twitter peut faire pour la crypto. Twitter « reçoit » en fait la crypto (bonjour, astuces Bitcoin et NFT !), Mais il y a tellement plus à explorer ici.

L’équipe fonctionnera sous le nom de « Twitter Crypto », et sera responsable de travailler avec tout ce qui touche au Web 3.0. Rinearson a également déclaré qu’il y aurait des offres d’emploi liées à l’ingénierie et aux produits, et que les personnes intéressées pourraient la contacter pour postuler à ces postes.

Twitter prend en charge les crypto-monnaies

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, est l’un des partisans les plus virulents de Bitcoin. Dorsey a précédemment déclaré que Bitcoin pourrait être la monnaie d’Internet et a même noté qu’il pourrait « créer la paix dans le monde ».

La fonction de pourboire récemment lancée permet aux utilisateurs de donner un pourboire à leurs créateurs préférés en utilisant Bitcoin. La fonctionnalité est alimentée par le réseau Lightning. Récemment, le PDG de Twitter a dévoilé l’initiative Bluesky. Grâce à cette plate-forme, les utilisateurs sélectionnent ce qu’ils verront sur leurs pages de médias sociaux, ce qui leur donne plus de contrôle.

Si elle était lancée, l’initiative Bluesky changerait la donne pour la société de médias sociaux, car elle l’aiderait à rivaliser avec des projets similaires comme Hive et Minds.

