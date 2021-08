Twitter découvre que son Intelligence Artificielle est raciste

08/10/2021 à 18:42 CEST

Le premier programme de primes de Twitter pour déterminer si votre IA est biaisée est terminé, et l’entreprise souhaite déjà résoudre des problèmes flagrants. Selon Engadget, l’étudiant diplômé Bogdan Kulynych a découvert que les filtres de beauté photographiques faussent le système de notation de l’algorithme de proéminence (importance) de Twitter en faveur des personnes plus minces, plus jeunes et plus claires (mais bronzé). Les résultats montrent que les algorithmes peuvent “amplifier les biais du monde réel” et les attentes conventionnelles en matière de beauté, a expliqué la société bluebird.

Ce n’était pas le seul problème. Halt AI a découvert que l’algorithme de pertinence de Twitter « perpétue la marginalisation » en éliminer les personnes âgées et les personnes handicapées. Pendant ce temps, la chercheuse Roya Pakzad a découvert que l’algorithme de proéminence préfère couper l’écriture latine par rapport à l’arabe. Un autre chercheur a détecté un biais envers les emojis à la peau claire, tandis qu’un contributeur anonyme a découvert que des pixels presque invisibles pouvaient manipuler les préférences de l’algorithme.

La société n’a pas précisé quand elle pourrait résoudre le problème de biais algorithmique. Cependant, cela fait partie d’une croissance réaction aux filtres de beauté par leur tendance à créer ou à appliquer des normes irréalistes. Google, par exemple, a désactivé la retouche automatique des selfies sur les téléphones Pixel et a cessé de se référer aux processus en tant que filtres de beauté. Il ne serait pas surprenant que l’algorithme de Twitter adopte une position plus neutre sur le contenu dans un avenir proche.