Twitter demande tardivement aux utilisateurs ce qu’il aurait dû faire à propos de Trump. Un article de blog indique qu’il entamera un processus de consultation plus tard dans la journée sur la manière dont il devrait traiter avec les leaders mondiaux qui enfreignent les règles du réseau social …

Trump a enfreint les règles de Twitter à de nombreuses reprises, mais son compte n’a pas été interdit par la société jusqu’à la fin de sa présidence.

En 2019, Twitter a annoncé une exception spécifique pour les élus qui enfreignent les règles.

Nous n’envisagerons d’appliquer cet avis qu’aux Tweets provenant de comptes répondant aux critères suivants. Le compte doit: être ou représenter un gouvernement / fonctionnaire élu, être candidat à une fonction publique ou être considéré pour un poste gouvernemental (c.-à-d., Suivant en ligne, en attente de confirmation, successeur nommé à un poste nommé); avoir plus de 100 000 adeptes; et être vérifié.

Dans certains cas, il peut être dans l’intérêt du public d’avoir accès à certains Tweets, même s’ils enfreindraient autrement nos règles. Dans les rares cas où cela se produit, nous placerons un avis – un écran sur lequel vous devez cliquer ou appuyer avant de voir le Tweet – pour fournir un contexte et une clarté supplémentaires. Nous prendrons également des mesures pour nous assurer que le Tweet n’est pas élevé de manière algorithmique sur notre service, pour trouver le bon équilibre entre permettre la libre expression, favoriser la responsabilité et réduire les dommages potentiels causés par ces Tweets. […]

Twitter dit qu’il veut maintenant entendre les utilisateurs parler de si c’était la bonne approche.

Nous voulons savoir si le public pense ou non que les dirigeants mondiaux devraient être soumis aux mêmes règles que les autres sur Twitter. Et, si un leader mondial enfreint une règle, quel type d’action coercitive est approprié.

À compter du 19 mars, nous demanderons des réponses à un sondage public qui contribuera à éclairer l’élaboration de notre cadre stratégique. […] L’enquête se terminera le lundi 12 avril à 17 h HP […]

Nous voulons servir la conversation publique et permettre au public d’entendre et de dialoguer avec les dirigeants du monde entier. En fin de compte, notre objectif est d’avoir une politique qui équilibre de manière appropriée les droits de l’homme fondamentaux et tient compte du contexte mondial dans lequel nous opérons. Nous apprécions vos commentaires et vous tiendrons au courant.