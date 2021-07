Twitter démystifie les raisons pour lesquelles votre compte n’est pas vérifié

Il semble y avoir beaucoup de confusion autour du nouveau processus de vérification de Twitter.

Twitter a récemment relancé son processus de vérification « coche bleue » avec un nouvel ensemble de règles et de directives plus adaptées à 2021. Plus important encore, la nouvelle « politique » pour la vérification de Twitter est plus réfléchie et beaucoup plus complète – bien que prévu, toujours un travail en cours – par rapport à la confusion des choses en 2017. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucune confusion du tout dans sa seconde venue. Beaucoup de gens qui pensent qu’ils devraient être vérifiés car ils remplissent la plupart des critères énoncés par la société de microblogging dans le cadre de sa nouvelle politique, sont rejetés.

Pour être clair, la vérification Twitter n’est applicable que pour les catégories suivantes :

GouvernementEntreprises, marques et organisationsOrganismes de presse et journalistesDivertissementSports et jeuxActivistes, organisateurs et autres personnes influentes

Afin de rendre l’ensemble du processus plus transparent et rationalisé, Twitter a publié une mise à jour qui ajoutera un contexte supplémentaire aux e-mails de rejet en fournissant aux candidats plus de détails. Il ajoute également une enquête démographique facultative à la fin de l’application, afin de pouvoir suivre les indicateurs de biais. Même si elle continue de rendre la vérification plus conviviale, une équipe de représentants de la société – B Byrne et Ryan Collado du produit et Sarah Husain de la politique de Twitter – a organisé un espace mercredi (7 juillet 2021) pour démystifier certains des les mythes sur la vérification et la politique avec les membres de la presse du monde entier. Extraits.

Les comptes vérifiés bénéficient-ils d’un traitement spécial ?

Les comptes vérifiés reçoivent la coche bleue sur leur profil, mais ils ne bénéficient pas d’un traitement spécial en termes de promotion de leur contenu ou de quelque chose du genre. Ils sont également responsables des mêmes règles que tous les autres comptes. Il n’y a rien de spécial en termes d’exemption des règles. La vérification n’est qu’une partie de notre travail pour aider les gens à comprendre avec qui ils interagissent sur Twitter. Ce n’est pas censé être un privilège spécial. Nous savons qu’il n’est pas toujours facile d’évaluer l’authenticité des comptes sur Internet, et que comprendre avec qui vous interagissez, en particulier ces comptes notables qui sont au centre de tant de conversations sur Twitter est vraiment au cœur de notre travail de servir cela. conversation publique.

Comment Twitter vérifie-t-il les comptes politiques ?

Sarah : Nous avons défini un certain nombre de postes spécifiques au gouvernement que nous avons des critères de vérification et nous précisons que ces personnes doivent avoir une référence publique au compte sur un site officiel du gouvernement, un site de parti ou une publication. Ainsi, nous autorisons et encourageons les partis politiques et les élus de ces partis à postuler. Nous énumérons quelques exemples dans notre politique de ce que sont ces bureaux. Mais nous n’exigeons pas un niveau spécifique simplement parce qu’il varie tellement d’un gouvernement à l’autre.

Qu’en est-il de la vérification des journalistes de petites publications qui traitent de problèmes locaux ?

Beaucoup de journalistes ont été rejetés dans leurs demandes de vérification en raison de problèmes techniques ou de petits problèmes avec leur demande, pas parce qu’ils ne sont pas notables. Dans la politique, nous exigeons que les journalistes établissent un lien vers la publication où ils écrivent dans leur biographie, et beaucoup de journalistes n’ont pas cela dans leur biographie et cela entraîne un rejet. Un tas de gens supposent que c’est quelque chose à voir avec leur rythme ou leur organisation. Ce n’est souvent pas ça.

Nous exigeons que les journalistes écrivent pour des organisations vérifiées sur Twitter, il est donc important de s’assurer que le média est vérifié avant les journalistes eux-mêmes. Bien sûr, s’ils écrivent en tant qu’écrivain indépendant et qu’ils peuvent partager des liens provenant de plusieurs sources différentes pour lesquelles ils écrivent, mais si le point de vente lui-même n’est pas remarquable, nous ne considérons pas que les journalistes écrivent pour eux comme notables. .

*Il y a deux choses qui doivent être en ordre avant même que les journalistes remplissent leur demande. Ils doivent être employés par une organisation de presse vérifiée et deux, ils doivent faire référence à cette organisation de presse et à son site Web officiel sur leur profil. En dehors de cela, une autre erreur courante consiste à fournir une adresse e-mail qui ne peut pas être utilisée pour lier le compte du demandeur aux mises à jour de notabilité qu’il a fournies. Par exemple, vous avez peut-être fourni un lien vers votre page d’auteur sur le site officiel d’une organisation de presse vérifiée, mais si vous avez fourni votre adresse e-mail personnelle comme preuve d’authenticité et qu’elle n’est pas référencée sur votre page d’auteur, votre demande sera refusée car en fin de compte, Twitter ne sera pas en mesure de lier de manière fiable votre compte à la preuve de notoriété.

(Cela dit, notre politique d’aujourd’hui n’est qu’un début. Nous savons qu’ils ne capturent pas tout le monde lors de notre première tentative, nous allons donc apprendre et nous développer au fur et à mesure.)

Que se passe-t-il si un journaliste n’a pas de page d’auteur pour le site Web pour lequel il travaille ?

La page de l’auteur en elle-même n’est pas obligatoire, mais en tant que journaliste, vous devez vous identifier et créer un lien vers le site officiel de votre organisation de presse.

Qu’en est-il des journalistes qui écrivent dans des langues autres que l’anglais ?

Les personnes qui examinent les demandes suivent une formation rigoureuse pour garantir que nous ne vérifions que les personnes éligibles, conformément à notre politique. Bien que nous travaillions toujours à obtenir plus de soutien pour les pays non anglophones afin d’accélérer ce processus, notre équipe comprend des personnes qui parlent des langues des pays d’Asie du Sud-Est/Asie-Pacifique.

Qu’en est-il des comptes utilisant une messagerie personnelle comme Gmail et Hotmail ?

C’est une situation difficile que je suis heureux que nous puissions régler. En prenant du recul, l’un des principaux objectifs de notre politique et de notre processus est que les gens fassent confiance à l’authenticité des comptes que les gens trouvent sur Twitter. Afin de vérifier celui d’une organisation, nous devons nous assurer que le compte représente réellement cette organisation et appartient à quelqu’un de cette organisation. Nous devons croiser ces informations quelque part et nous avons atterri sur un site Web officiel qui répertorie le compte ou la vérification officielle de l’e-mail. Nous comprenons parfaitement que pour des raisons d’anonymat ou de sécurité, ces méthodes d’authenticité ne sont pas toujours possibles. Nous travaillons sur un moyen de résoudre ce problème au fur et à mesure que nous entendons des gens et en apprenons plus, mais dans l’intervalle, nous devons pécher par excès de vérification des comptes dont nous pouvons prouver l’authenticité. Cela ne signifie pas que votre compte ne sera pas vérifiable à l’avenir, cela signifie simplement que nous vous demandons de faire preuve de patience pendant que nous trouvons une solution qui n’affecte pas la confiance des comptes vérifiés.

Qu’en est-il des comptes utilisant des pseudonymes ?

De nombreuses personnes utilisant des noms différents sont vérifiées et ont souvent des pseudonymes en ligne. Cependant, si vous fournissez une adresse e-mail officielle et un site Web officiel indiquant votre pseudonyme, vous pouvez être vérifié sans aucun problème.

Le nombre d’abonnés a-t-il quelque chose à voir avec la vérification ?

Nous nous concentrons sur les comptes actifs, authentiques et remarquables. Le nombre de suiveurs n’est en réalité qu’une partie de l’équation que nous prenons en compte dans les critères notables. Ce n’est jamais la raison pour laquelle quelqu’un doit être vérifié mais juste l’un des moyens. Lorsque nous incluons cela en option, c’est pour les comptes de marque/entreprise/organisation ainsi que pour les organisateurs activistes et les personnes influentes et les créateurs de contenu numérique, ou ceux qui souhaitent être vérifiés en dehors des catégories professionnelles définies dans notre politique. Au fur et à mesure que nous comprenons mieux les comptes qui s’appliquent et que nous accélérons notre processus d’approbation, nous pouvons modifier ces seuils pour être plus représentatifs des comptes notables sur Twitter.

Quelqu’un peut-il acheter une tique bleue ?

La vérification de la vente ou de l’achat est contraire à notre politique. Nous n’autorisons aucun agent ou personne externe à vendre la vérification sur Twitter. Nous encourageons les gens à postuler directement via le processus de demande de vérification disponible sur l’application Twitter. Au fur et à mesure que nous continuons à apprendre et à recevoir les commentaires de nos utilisateurs, nous continuerons nos efforts pour nous assurer que le seul moyen pour les gens d’être vérifiés est de passer par les canaux officiels appropriés. Si vous voyez quelqu’un prétendre avoir acheté la vérification, veuillez nous le signaler.

